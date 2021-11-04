ضابط بـ«الصاعقة»: ندخل أي معركة ولا نفكر إلا في النصر أو الشهادة

قال المقدم محمد سعد ياقوت، ضابط بقوات الصاعقة في القوات المسلحة، إنَّ اختيار ضابط الصاعقة، يجرى وفقا لعدة معايير، منها فردية، وأخرى إجبارية، على الفرد الراغب في الالتحاق بالقوات الخاصة بالصاعقة.

معايير فردية وإجبارية للالتحاق بالصاعقة

وأضاف «ياقوت»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم، أن المعايير الفردية الخاصة بالالتحاق تتمثل في رغبة الفرد بالالتحاق بالصاعقة، والفدائية، إضافة للمعايير البدنية، إذ لابد على الفرد، بأن تكون لياقته البدنية والطبية ممتازة، وهذا يتحدد عن طريق مجموعة من الاختبارات الإضافية، بعيدة عن الاختبارات الخاصة بالكلية، وتكون بعد التخرج.

وتابع: «أنا اخترت الكلية الحربية وسلاح الصاعقة، لأني طول عمري شايف إني هصلح للوظيفة دي، وطول عمري عندي قدوة إني أدخل القوات المسلحة، والحمد لله ربنا قدرني وقدرت أدخلها والتحق بالصاعقة».

وواصل: «الواحد بمجرد دخوله للمعركة، وخروج أول طلقة عن اقتناع في اتجاه العدو الذي أمامي، لا أفكر في شيء آخر، غير نجاح العملية وأمان من حولي، ربنا بينزل سكينة، ويخلي قلبك مطمئن، إما النصر أو الشهادة، في حالة الشهادة أنت في مرتبة عليا في الجنة ربنا ينولهالنا».

بمجرد خروج أول طلقة في المعركة لا أفكر سوى في نجاحها وأمان من حولي

واستكمل: «حتى في حالة الإصابة، يعتبر وسام على صدرك، وفي حالة النصر، دي أحسن حاجة عندنا، وبالتالي في حالة الاشتباك مش بنفكر في أي حاجة غير في ربنا سبحانه وتعالى، وفي وطنك، وفي الرجالة اللي معاك».

وأشار إلى أنه مر بمواقف تعرض لها ولم يشعر بها، إلا بعد الانتهاء من العملية، «ممكن يبقى فيه واحد قالك كلمة واحنا مثلا بناخد وجبة، قبل التحرك قبل العملية، أو في قعدة ودية أو في شغل، بس مش بتحس بيها غير بعد ما العملية تتم، وربنا يرزقه بالشهادة، بيبقى مثلا قالك علامة معينة، أو كلمة أو وصية، وكان حاسس أنه هيستشهد».