«توت» يشارك أحمد فايق تقديم برنامج «مصر تستطيع»: أول روبوت مذيع بمصر قريبا

أعلن الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، مفاجأة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم السبت، مضيفًا أنَّه سيقدم برنامجه قريبًا مع أول روبوت مذيع في مصر ويدعى «توت».

«توت» روبوت مذيع على شاشة «DMC» قريبا

وقال «فايق» في منشور له ظهر اليوم السبت: «أول روبوت مذيع في مصر، زميلي توت يتقاسم معي تقديم مصر تستطيع قريبا».

«مصر تستطيع» برنامج أسبوعي يهتم بشئون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فيما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها.

«مصر تستطيع» برنامج أسبوعي يهتم بشئون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج

البرنامج الذي يُذاع على قناة «dmc» يومي الخميس والجمعة في السابعة مساءً، يهتم بالتكنولوجيا الحديثة وآخر ما توصل إليه العلم، حيث استضاف في حلقة أمس الدكتور هشام أنور، أستاذ جراحة المخ والأعصاب ونائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، والذي أكّد أنَّ الأسبوع المقبل سيشهد إجراء أول روبوت لجراحة على مريض حقيقي، موضحًا أنَّ الروبوت في هذه الحالة لن يكون بديلًا للجراح البشري، وإنما مجرد مساعد له، يمكنه من الوصول إلى الأماكن الدقيقة التي تحتاج إلى درجة تحكم أكثر دقة باليد، التي كان لا يستيطع الجراح البشري الوصول إليها بسهولة قبل ذلك.

وفي أغسطس الماضي، استضاف برنامج «مصر تستطيع» أول ممرضة روبوت فى مصر، وتدعى «شمس»، وهو مشروع بحثي لعدد من الباحثين في كلية الحاسبات والمعلومات.