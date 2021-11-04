نقل مايا دياب للمستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية حادة «فيديو»

تعرضت الفنانة اللبنانية مايا دياب، لوعكة صحية شديدة، دخلت إثرها أحد المستشفيات، اليوم، إذ تداولت بعض المواقع اللبنانية، أنها أصيبت بتسمم حاد.

ونشرت الفنانة مايا دياب، عبر خاصية الـ«ستوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع فيديو، وهي على فراش المرض، حيث تتلقى العلاج من الفريق الطبي المُعالج، داعية الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

يذكر أنّ الفنانة مايا دياب، تعاونت مؤخرًا مع الفنان محمود الليثي، في أغنية جديدة تحمل اسم «حطالي روج»، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمود الليثي توزيع اسلام شيبسي، وفكرة المنتج حمدي بدر صاحب شركة Craft Media المنتجة للعمل.

وتقول كلمات أغنية حطالي روج

حطالي روج

ياخرابي ع المسكره

ماتبطلي بقي افتري

حرام عليكي انا قلبي مابقاش قادر

عاكسني اه بس تعاكس بالراحه

انا عايزه اكون مرتاحه

ده الشوق تعبني في قلبي والشوق قادر

روحي انا قلبي انا

عقلي انا عشقي انا

تيجي هنا هاجي هنا

تروح هناك هروح هناك

معاك معاك معاك معاك معاك

روحي انا قلبي انا

عقلي انا عشقي انا

تيجي هنا هاجي هنا

تروح هناك هروح هناك

وراك وراك وراك وراك وراك

انا بضعف من كلامك الحلو ياولا

انا قلبي ضعيف مش قدك ماترحم يالا