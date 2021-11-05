فنان تشكيلي: نجحت في بيع أول لوحة بسعر 300 جنيه بعمر 11 عاما

قال خالد عباس، الفنان التشكيلي، إنه بدأ في الرسم وهو في سن الـ8 سنوات، واحترف ذلك في سن الـ11 عاما، وفي تلك الفترة، نجح في بيع لوحة فنية بسعر 300 جنيه، لافتا إلى أنه تخرج في كلية فنون جميلة قسم تصوير دفعة 1999 بجامعة الإسكندرية.

عباس: لوحاتي كلها عن الإنسانية والطفولة وأطفال أفريقيا

وأضاف «عباس»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن سبب انبهار الشعب الألماني بما يقدمه من رسومات ولوح فنية يعود لاهتمامه بالجانب الإنساني في رسوماته، «الناس دي بتحب خالد علشان بيرسم عن الإنسانية، ولوحاتي كلها عن الإنسانية والطفولة وأطفال أفريقيا، هما أعجبوا بيا علشان الحالة اللي بعملها وبمعالجة مختلف القضايا».

عباس: «عملت معرض في مصر لتشجيع السياحة.. وعرضته في أوروبا»

وأوضح «عباس»، أنه وبعد اهتمامه بهذا الجانب بدأت الجرائد الألمانية تكتب عنه ونجح في بيع الكثير من لوحاته الفنية، «أنا سعيد إني مصري، وأمي ماتت ولكن مصر هي أمي وحياتي وهي المدلله عندي، وعملت معرض في مصر لتشجيع السياحة، ولما عملته عرضته في أوروبا في قناة رجال الأعمال وجاب مكسب وحالة جميلة».

وأكد أنه بالنسبة لمشاركاته في المتاحف الأوروبية فقد كان يقوم بتصدير لوحاته من أجل البيع فقط، «أنا ما بخدش الفلوس بتاعة أوروبا، ولكن بقولهم حوشوها علشان أعمل شركة دعايا وإعلان في ميونخ بألمانيا، وبهتم دايما بتعبيرات الوش في الرسومات».