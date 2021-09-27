وزير السياحة ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان معرض الفن التشكيلي (صور)

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، مساء اليوم الاثنين، معرض الفن التشكيلي بالممشى السياحي في مدينة الغردقة، يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تزامناً مع احتفالات الغردقة باليوم العالمي للسياحة، حيث يضم المعرض أعمال 120 فناناً تشكيلياً من المشاركين فى فاعليات احتفالات اليوم العالمي للسياحة.

احتفالات فنية بحضور العناني

وتشمل احتفالات اليوم العالمي للسياحة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، عدة فقرات فنية أجنبية، وكذلك فنون تشكيلية بمشاركة فنانين من عدة دول مختلفة، وعرض لوحات فنية لـ120 فناناً وفنانة من 12 دولة، بالإضافة إلى مجسم تشكيلي ملون تحت اسم هرم السياحة والفنون، وهو مجسم ضخم يتم إهداؤه للدولة ليكون معلماً حضارياً، وذكرى لهذا الحدث الفني الضخم، إلى جانب مشاركة فرقة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، بقيادة المايسترو مازن دراز.

العناني يجتمع مع هيئة تنشيط السياحة

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم فعاليات معرض الفن التشكيلي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الاحتفال بيوم السياحة العالمى، هو خير دليل على أن السياحة في المدن المصرية تعافت عقب جائحة كورونا، التي تواجه العالم منذ أكثر من عامين، لافتاً إلى أن منظمة السياحة العالمية ترفع شعار «السياحة لتحقيق النمو الشامل».

يذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار،عقد اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية وعدد من المستثمرين السياحيين ومساعدي الوزير لكل من الشئون الفنية والترويج، وبعض مستشاري الوزير، وذلك لمناقشة تنظيم كرنفال الغردقة بمناسبة الاحتفال بيوم السياحة العالمي.