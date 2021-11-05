أسعار الدواجن اليوم الجمعة 5-11-2021 في مصر

يحرص قطاع كبير من المستهلكين على متابعة أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، إذ تستخدم في إعداد الوجبات المختلفة كوجبة رئيسية على المائدة المصرية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في إطار خدماتها اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الجمعة الموافق 5 نوفمبر الجاري، في الأسواق المصرية، بحسب تصريحات خاصة لجريدة «الوطن» قالها الدكتور سيد عبدالعزيز رئيس شعبة الثروة الداجة لغرفة التجارية بالقاهرة.

أسعار الدواجن البيضاء

وبحسب الغرفة، فإن سعر الكيلو من الدواجن البيضاء بالمزرعة تراوح بين 28 و29 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 32 و33 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدية في المزرعة بين 33 و34 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 38 و39 جنيهًا.

أسعار الحمام اليوم

بلغ سعر الجوز من الحمام نحو 60 جنيهًا للمستهلك مذبوحًا ومُكيسًا ومُعبئًا.

سعر كرتونة البيض

أما عن سعر كرتونة البيض، فتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض في المزرعة اليوم بين 44 إلى 44.5 جنيه لتصل إلى المستهلك بسعر 47 جنيهًا، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ويباع البيض البلدي في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وبلغ سعر كيلو البط المسكوفي في المزرعة نحو 38 جنيهًا، واستقر سعر كيلو البط الفرنساوي ثابتًا عند 25 جنيهًا، وسجل سعر كيلو البط المولار نحو 30 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

واستقر سعر الرومي أبيض لحم البدارة وزن (4 ك : 6 ك) عند 40 جنيهًا للكيلو، كما بلغ سعر الرومي لحم البدارة وزن (14 ك : 22 ك) 35 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع اليوم، ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم نحو 65 جنيهًا، وبلغ سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

ويختلف سعر السمان حسب الحجم والنوع، إذ يمكن أن يصل سعر الجوز من السمان مذبوحًا ومُكيسًا ومًعبئًا إلى 26 جنيهًا، كما يمكن أن يصل سعر الـ4 قطع من السمان إلى سعر 36 جنيهًا، فيما سجل سعر السمّان «الجامبو» الـ6 في طبق واحد نحو 85 جنيهًا.