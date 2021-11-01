سعر كرتونة البيض في الأسواق ومنافذ التموين ووزارة الزراعة

يبحث عديد من الأشخاص عن سعر كرتونة البيض في الأسواق، بعدما شهدت تحريك أسعارها خلال الفترة الماضية، تزامنا مع بدء الدراسة بالعام الجديد 2021، حيث شهدت أسعار البيض اليوم، استقرارًا فى السوق المحلية، لتسجل 40 و42 جنيها للطبق فى المزرعة، بحسب تصريحات رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، عبدالعزيز السيد.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة سعر كرتونة البيض في الأسواق ومنافذ وزارة التموين أيضا.

سعر كرتونة البيض في الأسواق

قال عبد العزيز الشيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن سعر كرتونة البيض الأبيض تراوح في المزرعة اليوم بين 44 وصولا إلى 44.5 جنيه، لتصل إلى المستهلك بسعر 46 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر، إلى نحو 44 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا وفق عبدالعزيز السيد.

ويصل سعر البيض البلدي في المزرعة إلى 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 55 إلى 60 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض في التموين

وأعلن المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أن سعر البيض الأبيض يصل إلى 49 جنيها بدلا من 55 جنيها لصالح منافذ التموين بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

سعر كرتونة البيض في منافذ وزارة الزراعة

وفي ذات الصدد، أشار نائب وزير الزراعة مصطفى الصياد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى إن أسعار كرتونة البيض انخفضت جنيهين، متابعا: «سعر كرتونة البيض وصلت في وقت من الأوقات إلى 24 جنيها، والسعر الجملة لها وصل 44 جنيها، لكن السعر العادل لكرتونة البيض 40 جنيها».