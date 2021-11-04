مدرسة إسبانية تطرد طالبة مسلمة لارتدائها الحجاب.. والأزهر يعلق

أعلن مرصد الأزهر الشريف، أنه في واقعة جديدة تعكس مظهرًا من مظاهر الإسلاموفوبيا في إسبانيا، أصدرت إدارة مدرسة «الليسيه» الثانوية ببلدية «وادي الحجارة»، قرارًا بمنع طالبة مسلمة تبلغ من العمر 11 عامًا من ارتداء الحجاب أثناء تواجدها في المدرسة، مهددة إياها بعدم استكمال دراستها بالمدرسة في حال تمسكت بارتداء الحجاب.

المدارس ركن في تنشئة الأجيال

وأكد متابعته لتبعات الإجراء الذي اتخذته المدرسة الإسبانية، مؤكدةا أنه يشدد على خطورة مثل هذه القرارات على التعايش والاندماج الاجتماعي، حيث يعد القرار شكلًا من أشكال العنصرية والتمييز ضد المسلمين في المدارس، التي تعد ركنًا أساسيًا في تنشئة الأجيال، ومما لا شك فيه أن الخلل الحاصل في توجه المدرسة له آثاره التربوية السلبية على هذه الأجيال فيما بعد.

الحجاب يغطي الشعر لا العقل

وأضاف: «وفق ما نشرته صحيفة بريوديكو سي ال إم، الإسبانية، نظم عدد من المتضامنين مع الطالبة المسلمة وقفة احتجاجية بالقرب من المدرسة، رافعين لافتات وشعارات مناهضة للتمييز، مرددين عبارات مثل: الحجاب يغطي الشعر لا العقل، إلا أن هذه الاحتجاجات لم تنجح في إقناع المدرسة بالتراجع عن قرارها».

من جانبها، أعربت والدة الطالبة عن استيائها من قرار المدرسة، مؤكدة ارتداء ابنتها الحجاب بإرادتها، وأن تخليها عنه له آثار نفسية سيئة عليها.

المرصد يدين هدم الاحتلال الصهيوني أحد مساجد قرية دوما

وفي سياق آخر، دان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هدم جرافات الاحتلال الصهيوني مسجدًا في قرية «دوما» جنوب نابلس بفلسطين المحتلة فجر اليوم الخميس، بعدما اقتحمتها قوات الاحتلال وهدمت عددًا من المنشآت، إضافة إلى تجريف طرق زراعية جنوبي البلدة.

وأكد المرصد أن هدم المسجد القائم منذ سنتين، هو جريمة أخرى تضاف إلى سجل الكيان الصهيوني الإجرامي، بحق المقدسات والأماكن الدينية، الذي ينفذه منذ أول يوم غرس فيه الاحتلال مخالبه بالأراضي الفلسطينية، مطالبًا بموقف حاسم ضد استهداف الكيان الصهيوني للمساجد ودور العبادة، الأمر الذي يعد استفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.