مواصفات سيارة «Bestune B70» قبل طرحها رسميا في مصر

حققت الشركات الصينية، انتشارًا واسعًا في سوق السيارات المصرية، خلال فترة قصيرة؛ ما ساعد في فتح باب لوجود علامات جديدة لأول مرة، ويتيح للمستهلك الاختيار بين العديد من الطرازات بسعر مناسب مقارنة بالمنافسين من الكوري والياباني.

وبعد إعلان شركة بيستون الصينية، التابعة لمجموعة «FAW»، طرح السيارة السيدان بستيون Bestune B70، في السوق المحلية المصرية خلال النصف الثاني من عام 2021، سترفع سقف المنافسة بين السيارات الصينية والكورية واليابانية والأوروبية أيضا.

ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الوكيل الجديد لشركة Bestune التابعة لمجموعة FAW، يوم الجمعة 12 نوفمبر الجاري.

مواصفات Bestune B70

تعد «Bestune B70» أول سيارة سيدان فاخرة صينية، متوسطة الحجم، ذات محرك قوي سعة 1.5 لتر تربو.

يولد هذا المحرك قوة 167 حصان وأقصى عزم للدوران 258 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة Dual Clutch من 7 سرعات «Wet» تبريد زيت.

وأكثر ما يميز «Bestune»، هي الخامات المستخدمة في سياراتها، التي تعتبر من أفخم أنواع الخامات وتنافس شركات كبيرة أوروبية في هذه النقطة.

وتتعاون Bestune، مع شركة شاومي المنتجة للموبايلات، إذ تعد جميع الشاشات ونظام الترفيه من إنتاج «شاومي» عملاق صناعة الموبايلات الصيني.