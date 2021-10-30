تعرف على سعر أوبل جراند الجديدة في سوق السيارات

قال عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات في الجيزة، إن أسعار السيارات في مصر شهدت ارتفاعا بسبب الانفتاح بين دول العالم عقب نشر لقاحات فيروس كورونا.

أوبل جراند بلغت 470 ألف جنيه

وأكد «محمود»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السيارات الألمانية الصنع شهدت ارتفاعا في أسعارها من 10 إلى 20 ألف جنيه، موضحا أن أسعار سيارات أوبل جراند لاند موديل 2022 الفئة الأولى Elegance بلغت 470 ألف جنيه، وسُعِّرت الفئة الثانية «H/L» بنحو 520 ألف جنيه، والفئة الثالثةT/L بـ550 ألف جنيه في السوق المحلية؛ وذلك وفقًا للقائمة السعرية الصادرة عن الوكيل المحلي للعلامات التجارية شيفروليه، وأوبل، وإم جي في مصر.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات أن السيارة أوبل جراند لاند تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات سعة 1600 سي سي، يخرج قوة 163 حصانا، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وطبقًا للبيانات المعلنة عن «أوبل»، تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ متر.

الأبعاد الخارجية

الطول 4477 مم

العرض 1856 مم

الارتفاع 1609 مم

سعة الشنطة الخلفية 514 لترًا

أوبل جراند لاند 2022

زوَّدت طرازات أوبل جراند لاند الفئة الأولى بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ونظام ضغط الإطارات، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

يُذكر أن سوق السيارات شهدت ارتفاعا في الأسعار، بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، ما أدى إلى تخفيض عمليات الإنتاج بالسيارات.