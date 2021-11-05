إنقاذ قطة في الإسماعيلية بسلالم الحماية المدنية.. «طلعت نخلة وما عرفتش تنزل» 

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ قطة في الإسماعيلية تسلقت نخلة بمنطقة نمرة 6 بمنطقة الحي الأول، والتقط أحد المواطنين فيديو للقطة ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي وتداوله الرواد على نطاق واسع.

إنقاذ قطة في الإسماعيلية

وتداول مواطنون صور وصول قوات الحماية المدنية وإنقاذ قطة في الإسماعيلية على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بإنقاذها فيما لاقت عملية الإنقاذ ووصول الحماية المدنية في وقت سريع استحسان المواطنين.

وقال مسعد الشحات أحد المواطنين من شهود العيان أنه تم الاتصال بقوات الحماية المدنية لإنقاذ القطة بسبب ارتفاع النخلة، الذي حال دون قدرة أي من المواطنين على التدخل وإنقاذ القطة إضافة إلى عدم قدرتها على الهبوط من أعلى النخلة مرة أخرى.

وتابع أن قوات الحماية المدنية وصلت خلال ربع ساعة تقريبا وتم الاستعانة بسلم وجرى إنزال القطة وتم إنقاذها دون أي إصابات.

مساعدة هر علق بماسورة في القاهرة

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ قطة عالقة بماسورة في مبنى لمدة 7 أيام، بعد فشل محاولات سكان العقار في إنقاذها، وسقطت القطة من أعلى سطح العقار، ونجحت في التشبث بماسورة داخل المنور، وصعدت إلى نافذة قريبة ووقفت في مكان يصعب الوصول إليه.

كما نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الدقهلية، في مساعدة قط علق بأحد الطوابق المرتفعة في مدينة المنصورة، وأبلغت مواطنة بوجود قط عالق بطابق في العقار محل سكنها بدائرة القسم ووصلت الحماية المدنية، وتم التعامل مع البلاغ، وتمكنت القوات من إنقاذ القطة.