تفاصيل ضبط نصف طن حشيش قبل ترويجها على العملاء في الإسماعيلية

واصل ضباط مديرية أمن الإسماعيلية حملاتهم خلال الفترة الماضية لضبط تجار المواد المخدرة واستهداف المصادر الرئيسية للاتجار بها، وتمكن ضباط البحث الجنائي في الإسماعيلية من استهداف شخصين خلال قيادةسيارة ملاكي محملة بكمية كبيرة من الحشيش معدة للتهريب.

ضبط 459 طربة حشيش

واستوقف ضباط البحث الجنائي السيارة لاشتباههم في المتهمين قرب محطة تحصيل الرسوم بطريق الإسماعيلية وبتفتيش السيارة عثر الضباط على كمية من مخدر الحشيش قدرها نصف طن.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مدير إدارة الطرق يفيد باحتجاز السيارة والمتهمين والمواد المخدرة، فيما انتقلت قيادات مديرية أمن الإسماعيلية للتحقيق في الواقعة.

وتوصلت التحريات الأولية للمباحث الجنائية إلى أن المتهمين استلمو المواد المخدرة قرب مدينة العاشر من رمضان محاولين تهريبها والدخول بها إلى أحد المخازن الموجود في محافظة الإسماعيلية.

واعترف المتهمون بالاتجار في المواد المخدرة على نشاط واسع، بنطاق محافظات الإسماعيلية والشرقية والقاهرة فيما تم التحفظ على المواد المخدرة والسيارة وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

حملات موسعة علي مروجي المخدرات

وتكثف مديرية أمن الإسماعيلية خلال الفترة الحالية حملاتها على مروجي المواد المخدرة لضبط أكبر عدد من العناصر الإجرامية وخاصة المواد المخدرة المستحدثة كالشابو والاستروكس والهيدرو.

وكانت حملة ضبطت خلال الأسبوع الماضي 5 من مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من البانجو والشابو ومخدر الهيدرو وجرى تحريز المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة.