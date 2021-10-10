الرئيس التونسي يتهم بعض الجهات في بلاده بالتآمر ضده

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، بعض الجهات في بلاده، بالتآمر من أجل تصفية حسابات معه شخصيا، مؤكدا حرصه على تنفيذ القانون وحماية الحقوق والحريات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح «سعيد»، خلال لقائه المكلف بتسيير وزارة الداخلية رضا غرسلاوي، أن القضية بالنسبة له هي قضية شعب ودولة وتحقيق آمال الشعب التونسي، مضيفا: «هل سمعوا برصاصة واحدة أطلقت أو قطرة دم أسيلت؟».

وأشار رئيس تونس، إلى أنه بالنسبة إلى بعض القضايا التي أحيلت على المحكمة العسكرية كانت بسبب وجود حكم صادر في حق أحدهم منذ عام 2018، بالإضافة إلى كون اختصاص المحكمة كان بنص القانون وليس خارج القانون.

سعيد: نحن أحرص على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات

وتابع «سعيد» قائلا: «نحن أحرص منهم على إنفاذ القانون وحماية الحقوق والحريات، وهناك من سيتم إحالته على القضاء العادل والمستقل الذي يعطي لكل ذي حق حقه، وليس كما يقولون ويكذبون ويتآمرون على بلدهم من أجل تصفية حسابات مع رئيس الدولة».

وأوضح رئيس تونس قيس سعيد، أنه ليس لديه معهم حسابات ولا يعيرهم أهمية على الإطلاق، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون خلال ساعات.

وأكد الرئيس التونسي، أن بلاده ليست تحت وصاية أي كان، منتقدا طلب بعض الأشخاص من الاطراف الخارجية التدخل في الشأن التونسي، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية.

وتابع قائلا، إن الحريات في البلاد مضمونة وان المظاهرة التي ستنتظم اليوم الأحد تنديدا بالتدابير الاستثنائية لن يتم منعها.

نقابة السلك الدبلوماسي تنتقد تصريحات الرئيس التونسي الأسبق

وفي سياق آخر، دان المكتب التنفيذي لنقابة السلك الدبلوماسي التونسي، أمس السبت، تصريحات الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي في باريس، والتي حرض فيها سلطات دولة اجنبية لاتخاذ تدابير عقابية ضد تونس والسعي لافشال القمة 50 لمنظمة الفرنكوفونية المقرر تنظيمها بتونس في شهر نوفمبر المقبل.

وطالبت نقابة السلك الدبلوماسي التونسي في بيان، من رئاسة الجمهورية ووزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح لـ المرزوقي نظرا لإخلاله بواجب التحفظ والمس من مصالح البلاد وهي افعال تتعارض مع المهام الدبلوماسية النبيلة كما تخالف احكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، وفقا لما ذكرته إذاعة موزاييك التونسية.