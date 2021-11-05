«تويتر» يعطل تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي بسبب «تيجراي»

عطل موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس الخميس، تغريدة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، نشرها في 31 أكتوبر الماضي، دعا من خلالها لحمل السلاح ضد إقليم تيجراي الواقع في شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وشملت التغريدة صورا «سكرين شوت» من منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تم حذفه أيضا، ويحتوي على مضمون تحريضي ضد «جبهة تحرير تيجراي».

وقال «تويتر»، إن التغريدة انتهكت قوانينه بشأن السلوك المسئ، وقرر الموقع أنه قد يكون من مصلحة الجمهور أن تظل التغريدة موجودة ويمكن الوصول إليها.

رئيس الوزراء الإثيوبي توعد بـ دفن «جبهة تحرير تيجراي»

وكان آبي أحمد، توعد أمس الأول الأربعاء، بـ دفن الأعداء، في إشارة إلى «جبهة تحرير تيجراي»، فيما أعلنت الحكومة الإثيوبية، في وقت سابق، حالة الطوارئ، وطالبت سكان العاصمة «أديس ابابا»، بحمل السلاح والاستعداد للدفاع عن أحيائهم.

وسيطر مقاتلو «الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»، بالتعاون مع جيش تحرير أورومو أمس الخميس، على مدينة «كاميسي» الواقعة على بعد 223 كيلومترا فقط من العاصمة الإثيوبية «أديس أبابا».

وأوضح المتحدث باسم جبهة «تحرير شعب تيجراي»، جيتاتشو رضا، أن الجبهة تعمل في المنطقة إلى جانب جماعة جيش تحرير أورومو، التي توقعت في وقت سابق، سقوط عاصمة البلاد «أديس أبابا»، في غضون أسابيع، وفقا لما ذكرته شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية.

من جانبها، طلبت عدد من الدول، أمس الخميس، عقد اجتماع لـ مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في إثيوبيا، اليوم الجمعة، وقال مصدر في المجلس، لـ وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن أيرلندا والمكسيك وتونس وكينيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين، طلبوا عقد اجتماع اليوم الجمعة.