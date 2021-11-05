كنيست الاحتلال يوافق على ميزانية 2022 بقيمة 562.9 مليار شيكل

صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي «الكنيست»، أمس الخميس، على ميزانية عام 2022، بقيمة 562.9 مليار شيكل «180 مليار دولار»، وتعد أول ميزانية منذ أكثر من 3 سنوات في وقت مبكر، ووافق برلمان الاحتلال على سلسلة من مشاريع القوانين التي تهدف في النهاية إلى توجيه الإنفاق حتى نهاية 2022.

وخطة الإنفاق البالغة 609 مليارات شيكل «194 مليار دولار» لعام 2021، هي أول ميزانية أقرتها إسرائيل منذ عام 2018، بسبب الجمود السياسي المطول الذي شهد سقوط الحكومات المتعاقبة قبل أن تتمكن من تقديم اقتراح إلى الكنيست، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيلي» الإسرائيلية.

وصوت مشرعو برلمان الاحتلال، بأغلبية 61 مقابل 59، للموافقة على الميزانية في القراءات النهائية مباشرة، فيما قال رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت إن المصادقة الأولية على الميزانية كانت يوم احتفال لـ إسرائيل.

خارجية الاحتلال: رئيس كولومبيا سيفتح مكتبا لـ التجارة والابتكار في القدس المحتلة

من جانبها، قالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أمس الخميس، أن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، سيفتح مكتبا لـ التجارة والابتكار في القدس المحتلة خلال زيارة لإسرائيل تستغرق 3 أيام الأسبوع المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وكانت السفيرة هالة أبو حصيرة، قدمت أمس الخميس، أوراق اعتمادها إلى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، سفيرة، رئيسة لبعثة فلسطين لدى فرنسا، في مقر الرئاسة الفرنسية.

وأكدت أبو حصيرة، عمق العلاقات الفلسطينية الفرنسية وضرورة تطويرها وتعزيزها، لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، وقالت إن باريس تمتلك مقومات لعب دور هام وحاسم في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يحفظ الحقوق الوطنية الفلسطينية.

بدوره، أكد ماكرون، التزامه ببذل الجهود لإحلال السلام في الشرق الأوسط.