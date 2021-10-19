5 مليارات شيكل لتعزيز قدرة إسرائيل على استهداف برنامج إيران النووي

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على ميزانية قدرها 5 مليارات شيكل «1.5 مليار دولار»، لتعزيز قدراتها على استهداف البرنامج النووي الإيراني، وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الأموال ستوجه نحو الطائرات وجمع المعلومات الاستخبارية، ربما باستخدام الأقمار الصناعية، من بين خيارات أخرى.

وتعارض «تل أبيب»، الاتفاق النووي المبرم بين طهران والدول الكبرى الـ6: «الولايات المتحدة- الصين- فرنسا-بريطانيا-روسيا-ألمانيا» بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015، معتبرة أنه سيمكن طهران من حيازة السلاح النووي وتهديد وجودها.

وفي سياق آخر، يشعر المشرعون الجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، بالقلق من أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تؤجل محاكمة عميل إيراني يدعى«لطف الله أفراسيابي» متهم كورقة مساومة لضمان العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران.

وأرجأت وزارة العدل الأمريكية للمرة الثانية هذا العام محاكمة أفراسيابي، وهو مواطن إيراني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، اتهم في 2021 بالعمل كوكيل أجنبي غير مسجل للنظام الإيراني.

وأوضحت وزارة العدل، أن أفراسيابي تظاهر بأنه خبير محايد في إيران طيلة عقد من الزمان، لكنه كان في الواقع موظفًا سريًا لدى نظام إيران.

وكانت محاكمة أفراسيابي، تأجلت في وقت سابق من العام الجاري بناءً على طلب العميل الإيراني، ومن المقرر أن تستأنف المحاكمة في الأول من ديسمبر المقبل، بينما وافقت واشنطن على تأجيل القضية مرة أخرى، حتى يتوافر لـ المتهم، الذي يمثل نفسه في المحكمة، الوقت الكافي لمراجعة ملفات ضخمة متعلقة بالقضية.

مشرعون: نشعر بالقلق من أن طهران تستخدم أفراسيابي كأداة للمفاوضات مع بايدن

وقال المشرعون، إن نظرًا للتوتر المتزايد بين واشنطن وطهران، فإنهم يشعرون بالقلق من أن النظام الإيراني يستخدم أفراسيابي كأداة سياسية للمفاوضات مع إدارة بايدن.