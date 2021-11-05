مصرع شاب في مشاجرة بالسلاح الأبيض بين عائلتين بأسيوط

لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطعنات في مشاجرة بين عائلتين أُستخدم فيها السلاح الأبيض بقرية «عرب التتالية»، التابعة لمركز القوصية في محافظة أسيوط وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

إخطار أمني بنشوب مشاجرة

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة بنشوب مشاجرة بالسلاح الأبيض بين عائلتين بقرية عرب التتالية دائرة المركز ووقوع متوفي.

على الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف وبالمعاينة والفحص تبين نشوب المشاجرة بين عائلتي «النفايشة والنزاوله»، بالقرية، ونجم عن المشاجرة مقتل أحد أبناء عائلة النفايشة ويدعى «عبد الناصر عبد القادر محمد النفيشي»، 28 سنة طعنا بالسكين وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي تحت تصرف النيابة.

مشادة كلامية بين أفراد العائلتين

وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، أن السبب في نشوب المشاجرة، مشادة كلامية بين أفراد من العائلتين تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها السلاح الأبيض، وجرى إلقاء القبض على طرفي المشاجرة وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.