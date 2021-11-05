مدير تحرير «الوطن» يكشف تفاصيل حادث الفيوم: المتهم تزوج منذ 11 شهرا

كشف الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، تفاصيل ضبط قوات الشرطة لمجرم الفيوم، موضحا أن الواقعة بدأت الثلاثاء الماضي حينما سمع الأهالي أصوات إطلاق الرصاص بمحيط منزل المتهم، واستغاث الأهالي بالشرطة التي وصلت على الفور، واكتشفت أن الأبواب مغلقة، وأن المجرم حصن نفسه وأبلغ أجهزة الأمن أنه يحتجز رهائن وسيقتلهم.

قوات الأمن تعاملت باحترافية شديدة

وأوضح «عبدالراضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير في برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر فضائية «المحور»، أن بلطجي الفيوم زعم اكتشاف جريمة وصفها بأنها مُخلة، واتهم فيها زوجته وشقيقتها ووالدتها بعملهن في الدعارة، حسب ادعاؤه.

وأشار أن قوات الأمن تعاملت باحترافية وذكاء شديد مع المتهم، مؤكدًا أنه من السهل التعامل مع أي متهم ولكن من الصعوبة الحفاظ على الأرواح، مشيدًا باحترافية جهاز الشرطة والأداء العالي لضباط الشرطة وتدريبهم، مؤكدًا أن الوضع استمر من الثلاثاء ليلًا قبل أن يحرروا طفلين يوم الأربعاء، وفي الساعات الأولى من يوم الخميس تفاوضت معه الشرطة ورفض الانصياع للأوامر والخروج.

المجرم ارتكب فعلا لا يحدث إلا في الأفلام الأجنبية

وأكد مدير تحرير جريدة الوطن، أن المجرم ارتكب فعلا لم يحدث من أي متهم في مصر، مشيرًا أنه قام ببث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتحدث مع الجمهور والإعلام وأذاع بعض الأسماء المتورطة في جريمة دعارة، واتهم فيها زوجته وشقيقتها.

وأضاف: «طلع لايف 3 مرات ودي محصلتش من أي مجرم في مصر، وكنا بنشوفها في الأفلام الأجنبي فقط»، مؤكدًا أن الجاني عذب الضحايا، وهو ما ظهر جليًا عليهم بعد تحريرهم.

رفض الإفصاح عن مكان دفن زوجته

وكشف «عبدالراضي» بعض تفاصيل الجريمة، مشيرًا أن المتهم قتل زوجته ورفض الافصاح عن مكان دفنها، حتى توصلت إليها أجهزة الأمن أسفل سلم المنزل، وأن الجاني في الساعات الأولى من الجريمة قتل والدة زوجته.

وأشار أن الأمن العام بالتعاون مع العمليات الخاصة، فجروا البوابة وألقوا القبض على المتهم بعدما سيطروا عليه بطلقة في القدم، ونقلوه للمستشفى، مشيدًا بحفاظ الأجهزة الأمنية على حياة الجاني لحفظ حقه في الدفاع عن نفسه.

الجاني متزوج منذ 11 شهرا فقط

وأكد أن الجاني متزوج منذ 11 شهرا، وأن الزوجة القتيلة هي زوجته الجديدة، وأنه أعلن شكه في سلوكها، وشاهد أدلة على ذلك في هاتفه المحمول، مشيرًا أنه قاتل متمرس وتعرض للسجن بسبب جريمة قتل.