القبض على عامل أصاب طالب بعيار ناري في حفل عرس بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج، القبض على عامل لتسببه في إصابة طالب بطلق ناري بالبطن أثناء إطلاق الرصاص من فرد محلي الصنع في حفل عرس بدائرة مركز شرطة سوهاج، وتم ضبط السلاح المستخدم في الواقعة، ونقل المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول «أحمد.ن.ب»، 17 سنة طالب، ويقيم بدائرة مركز سوهاج مصاباً بطلق ناري في البطن من الناحية اليمنى، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

المتهم يعترف بإصابة طالب بطلق ناري

بسؤال والده «ناصر.ب.م»، 45 سنة مزارع ويقيم بدائرة المركز قرر بأنه أثناء تواجد نجله المذكور بحفل عرس أحد أقاربه بذات الناحية قام المدعو «محمد.م.م»، 32 سنة عامل ويقيم بدائرة المركز بإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته ابتهاجا بحفل العرس أصاب نجله عن طريق الخطأ.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم عبارة عن فرد محلي الصنع وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة.

ضبط شقيقين لتنقيبهما عن الآثار

وفي سياق آخر، تمكن ضباط قسم شرطة السياحة والآثار بمحافظة سوهاج من إلقاء القبض علي شقيقين أثناء الحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة قسم شرطة طهطا شمال المحافظة، وتم ضبط أدوات الحفر والتنقيب، وعثر على حفره دائرية الشكل بقطر 2.6 متر وبعمق 3 أمتار تنتهي بممر للجهة الغربية بطول 3 أمتار وممر آخر من الناحية القبلية بطول 3 أمتار .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات لضباط قسم شرطة السياحة والآثار بسوهاج مفادها قيام كل من «محمد.ح.ا»، 31 سنة ميكانيكي، وشقيقه «إبراهيم.ح.ا»، 21 سنة ميكانيكي ويقيمان بدائرة قسم طهطا بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزلهما.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط قسم شرطة السياحة والآثار، بالاشتراك وضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا استهدفت منزل المذكورين حيث تم ضبطهما وتبين وجود حفرة دائرية الشكل بقطر 2.6 متر وبعمق 3 أمتار تنتهي بممر للجهة الغربية بطول 3 أمتار وممر أخر من الناحية القبليه بطول 3 أمتار ووجود كمية كبيرة من الرديم ناتج أعمال الحفر، وتم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر.

بسؤال المتهمين اعترفا بإرتكاب الواقعة بحثاً عن الآثار، وبإجراء المعاينة بمعرفة مفتشي أثار المنطقة، أفادوا بأن الحفر بقصد البحث عن الأثار، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري.