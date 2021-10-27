إنقاذ مريض من بتر ساقه بتدخل جراحي في مستشفي سوهاج الجامعي

نجح فريق طبي بوحدة قسطرة القلب وقسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة سوهاج في إنقاذ مريض من بتر الساق، يبلغ من العمر ٢٤ عامًا، وذلك باستخدام الدمج بين التدخل الجراحي والقسطرة التداخلية، إذ يعد ذلك من التدخلات التي تحتاج إلى مهارة وتجهيزات خاصة.

جاء ذلك، وفقًا لما أعلن عنه الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج.

ومن جانبه، أعلن الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أن عناية القلب بالمستشفى استقبلت شابًا مصريًا تعرض لأزمة صحية كبيرة خارج البلاد، حيث أصيب بجلطة في الشريان التاجي للقلب وبعدها بساعات جلطة منتقلة من القلب للساق، وتم إبلاغ أهله بأن المريض قد يحتاج لعملية بتر للساق ورفض الأهل وأرسلوه فورًا إلى مصر.

وأضاف الدكتور حمدي سعد مدير المستشفي الجامعي، أن أهل المريض قاموا بنقله من المطار مباشرة للمستشفي الجامعي، حيث تم مناظرته بواسطة فريق من وحدة قسطرة القلب برئاسة الدكتور شرف الدين شاذلي، وقسم جراحة الاوعية الدموية برئاسة الدكتور أحمد سيف.

وأوضح الدكتور شرف الدين شاذلي رئيس وحدة قسطرة القلب بالمستشفى الجامعي، أن فريق العمل بجراحة الأوعية الدموية قام بعمل سحب وإذابة جلطة الساق، وبعدها تدخل أطباء وحدة القسطرة لعمل قسطرة عاجلة للقلب لسحب الجلطة وتركيب دعامة الشريان التاجي عن طريق الذراع، وبفضل الله وعنايته، المريض الآن بحالة جيدة ويتماثل حالياً للشفاء في عناية القلب بالمستشفى الجامعي.

يشار إلى أن الفريق الطبي بقسم الأوعية الدموية ضم كل من، الدكتور أحمد سيف، الدكتور أسامة عبده عبد الرحيم، الطبيب الحسن محمد حسن، الطبيب كريم أيمن، الطبيب كريم ضياء، كما ضم الفريق الطبي بوحدة قسطرة القلب الدكتور شرف الدين شاذلي، الدكتور محمد عيد، الدكتور محمد عبدالوهاب، الطبيب محمد بهاء.