«القوى العاملة» في أسبوع: تدريب الشباب تكنولوجيا وتوفير 2521 وظيفة

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 29 أكتوبر الماضي إلى 4 نوفمبر الجاري منها، تدريب الشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وتوفير 2521 فرصة عمل

وشهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ‏احتفالية وزارة الإنتاج الحربي بالعيد الـ67 للإنتاج الحربي، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وشركة كاد ماسترز بشأن إقامة تعاون بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

تعيين 12 ألفًا و595 شابا في 7 محافظات

وقرر وزير القوى العاملة، مد تحديث قواعد البيانات الموحدة للمنظمات النقابية لمدة أسبوعين، وتوفير 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة من خلال نشرة التشغيل الدورية، وتعيين 12 ألفًا و595 شابا في 7 محافظات، وتحويل 2.2 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، قراراً باستمرار العمل بالقرار الخاص بتحديث قواعد البيانات الموحدة على المستوى القومي لكافة المنظمات النقابية العمالية لمدة أسبوعين تمهيدا لإجراء الانتخابات النقابية العمالية للدورة النقابية القادمة.

أجور الوظائف المعلنة تصل إلى 7 آلاف جنيه

وأعلن سعفان، أن الوزارة تمكنت من توفير 2521 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، فضلا عن 58 فرصة عمل من لم يتم شغلها من الشهر الماضي، بأجور مجزية تصل إلى 7 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 62 شركة ومصنع قطاع خاص في 15 محافظة لشغلها خلال شهر نوفمبر 2021.

ووزعت اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية، بتوزيع 2307 بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة وسلمت 72 كارنية مميكن، بحضور العمال وممثلي 20 شركة مقاولات.

وفي نفس السياق قال ياسر سعيد مدير المديرية، إن اللجنة الاستشارية لإدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية اعتمدت 32 ألفاً و183 جنيها للرعاية الصحية لـ122 عاملا، وتم صرف علاج 287 ألفاً و660 جنيها لـ71 عاملا، كما تم اعتماد صرف مبلغ 27 ألف جنية منحة زواج لـ9 عمال.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن مبادرة «سلامتك تهمنا» التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وتابع وزير القوي العاملة، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات، فضلا عن التدريب بالوحدات المتنقلة، وذلك في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى أنَّه يتم نقل هذه الوحدة كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى المتواجدة بها على مستوىالـ 27 محافظة وذلك ضمن مبادرة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع المحافظات، بهدف الوصول إلي كل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

وعلى جانب آخر ، قامت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد بتوقيع بروتوكول تعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة ، وشركة أوراسكوم للإنشاءات فى مجال التدريب المهني لشباب الخريجين لتوفير العمالة الفنية الماهرة للعمل فى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المحافظة .

وشمل حصاد الأسبوع تعيين 12 ألفًا و595 شابا في 7 محافظات، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات أسوان، والإسكندرية، والسويس، والقليوبية، وبني سويف، والغربية، والبحيرة، بلغت 589 ألفاً و670 جنيها، والتفتيش على 3142 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 8895 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ8895 عاملا.

وأعلن وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ54 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 137 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال إن المستحقات بلغت 146 ألفاً و413 دولاراً، أي ما يعادل 2 مليون و295 ألف جنيه مصري، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية مشكلة طبيب مصري وديا، وبلغت إجمالي مستحقاته 22 ألفاً و281 ريالا سعودياً أي ما يوازي 93 ألفاً و357 جنيها مصريا .

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات الطبيب المصري «مدحت .م.أ» لدى مجمع طبي بمدينة رابغ، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

واخيراً، استطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات 5 مواطنين مصريين، بلغت 86 ألفاً و751 ريالا سعودياً، أي ما يعادل 363 ألفا و486 جنيها مصريا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كلف المكتب بمتابعة مستحقات المواطنين الخمس، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأضاف المتحدث الإعلامي أنَّه بالمتابعة مع الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أفاد بأن المكتب نجح في الحصول على مستحقات العامل المتوفى «أحمد .ن. ا. أ»، حيث بلغت 2500 ريال سعودي، كما نجح المكتب في الحصول على مستحقات العامل المتوفى «عبدالرؤوف. م. ع»، حيث بلغت 8008 ريالات.