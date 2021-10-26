وزير العمل القطري ينظم حفل عشاء على شرف «العمل العربية» بحضور «سعفان»

نظم وزير العمل القطري، الدكتور علي بن سعيد المري، حفل عشاء على شرف مجلس إدارة منظمة العمل العربية في دورته الـ95 التي أُقيمت بالعاصمة الدوحة يومي 24 و25 أكتوبر الحالي، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، والسفير المصري عمرو الشربيني، والوفد المصري المشارك، وناصر المير رئيس المجلس، والدكتور عادل الركابي وزير العمل العراقي نائب رئيس المجلس عن الحكومات، ويعقوب يوسف من البحرين عن العمال.

أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية حضروا بتمثيلهم الثلاثي

كما حضر أعضاء المجلس بتمثيلهم الثلاثي «حكومات وأصحاب أعمال وعمال»، وفايز المطيري، مدير عام المنظمة، والوزير المفوض محمد خير، مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية ممثل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وجمال قادري، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، والدكتور عامر بن محمد الحجري، المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والدكتور خالد حنفي الأمين العام لاتحاد الغرف العربية.

مناقشة نتائج اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية

وشهد حفل العشاء الذي كان مزيجا من الأكلات الشعبية في قطر، تبادل الخبرات ومختلف أوجه التعاون بين قطر ودول أعضاء مجلس إدارة المنظمة، فضلا عن مناقشة ما أسفرت عنه اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وأعرب الحضور عن شكرهم لوزير العمل القطري، على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة القطري، داعيا الله أن يدعم خطى الأمة العربية بالنجاح والتوفيق.