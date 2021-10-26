سعفان: «سجل نفسك» تتيح للدولة الاطلاع على احتياجات أبنائها بالخارج

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ضرورة استكمال قواعد البيانات للعمال المصريين في الخارج لتقديم الخدمات لهم، حيث تشهد المرحلة الحالية إعداد قواعد بيانات المصريين العاملين بالخارج، من خلال مبادرة «سجل نفسك» عبر بوابة وزارة القوى العاملة المصرية، مؤكدا أنّ المبادرة تتيح لكل جهات الدولة المصرية الاطلاع على احتياجات المصريين في الخارج ومساعدتهم على إزالة أي عائق أمامهم وتسهيل الاتصال السريع بهم، والتأكيد على أنّ السفارات المصرية وقنصلياتها والمكاتب العمالية بها ستكون على اتصال دائم من خلال البيانات المسجلة لتحقيق التواصل.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عدد من أعضاء الجالية المصرية في قطر، والذي نظمته سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة، بحضور السفير عمرو الشربيني سفير مصر بقطر، على هامش زيارته إلى الدوحة لرئاسة وفد مصر المُشارك في اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

مبادرة «سجل نفسك»

وطالب الوزير بحسب بيان عنه، أعضاء الجالية بالتواصل مع بلدهم مصر من خلال الالتزام باستيفاء بياناتهم من خلال الرابط على موقع وزارة القوى العاملة تحت مبادرة «سجل نفسك»، ما يسهل الحصول على خدمات ميع الأجهزة التنفيذية بمصر ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج وسفارات وقنصليات مصر بالخارج، فضلا عن التواصل معهم خاصة وقت الأزمات، وسرعة استقبال شكاواهم والعمل على حلها مباشر، فضلا عن حصولهم على الخدمات الحكومية الإلكترونية من أماكن وجودهم دون الحاجة لمراجعتها حضوريا.

واستمع الوزير، خلال اللقاء لكل الموضوعات التي تهم الجالية، وأكد حرصه الدائم على العمل لإيجاد حلول مناسبة لكل الموضوعات التي طرحت، منوها بأنّه بحث مع وزير العمل القطري خلال لقائه معه، التنسيق والتدخل من جانب الوزارتين لتسهيل الأمور كافة، وعلى الجميع الالتزام بقوانين الدولة المضيفة.

وتناول وزير القوى العاملة خلال اللقاء، جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع السفارات المصرية ومكاتب التمثيل العُمالي، لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية في الخارج، مؤكدا أنّ مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارح، مستمرة في توفير الرعاية والحماية للعمالة المصرية، فضلا عن توفير فرص العمل اللائقة، واسترداد حقوقهم ورعاية مصالحهم، وتذليل المشكلات التي تواجههم، كما أنّ الملحق العمالي خالد فتحي جهوده واضحة لا يمكن إنكارها، وهناك تغيير جذري في رعاية العمال المصريين بقطر.

الجالية المصرية بقطر

في مستهل اللقاء، أكد وزير القوى العاملة، أنّ الجالية المصرية في قطر من أفضل الجاليات المصرية بالوطن العربي، ما يدل على تفهم العامل المصري بإدارة الأمور، مشيرا إلى أنّ وجودنا في هذا الاجتماع من أجل العمالة المصرية.

وأشار سعفان إلى بعض المقترحات التي يجري العمل على تنفيذها حاليًا لتعزيز التواصل مع أبناء مصر من العاملين في الخارج، وخطط الوزارة للتوسع في تنفيذ برامج التدريب المهني، وإثقال المهارات للعمالة الفنية، مؤكدًا الأولوية التي توليها الدولة لرعاية الجاليات المصرية بالخارج.

وتناول وزير القوى العاملة، جهود الدولة المصرية فيما يتعلق بالتعامل مع تبعات جائحة كورونا، مشيرا إلى أنّ الدولة نجحت في تخطي الموجة الثالثة للجائحة من ناحية واستمرار الجهود والتحسينات، التي يتم اتخاذها وفقا لرؤية وتوجه الدولة المصرية لتحفيز الطلب وتحسين مناخ الأعمال فى مصر والقطاع الخاص من ناحية أخرى.

التوازن بين صحة المصريين والأداء الاقتصادي في جائحة كورونا

وقال سعفان خلال اللقاء بالجالية المصرية بقطر، إنّ الدولة المصرية نجحت في تحقيق التوازن بين صحة المواطنين والأداء الاقتصادي، من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي، بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء من جهة والتوسع في عمليات التطعيم باللقاحات المتاحة.

باب السفارة مفتوح للجميع

من جانبه، قال السفير عمرو الشربيني: «نبدأ علاقات في مرحلة جديدة، وباب السفارة مفتوح للجميع، وسيسير الوضع إلى طريق أفضل لتحقيق مطالب المصريين ليكون هناك خارطة طريق».

لجنة حكماء أو مثقفين لتثقيف وتوعية المصريين

وخلال اللقاء، أكد مُيسر صديق من الجالية المصرية، رئيس مجلس إدارة شركة إبهار للمشاريع، أنّ العامل المصري جاء للعمل ويبذل قصارى جهده فيه، موضحا أنّ الشأن المصري يسير إلى الأفضل، مقترحا تشكيل لجنة حكماء أو لجنة مثقفين لتثقيف وتوعية المصريين، وفي هذا الإطار، أكد وزير القوى العاملة، أنّ دور السفارة والملحق العمالي يلعبان دورا مهما في هذا الشأن.

وتحدث عدد آخر من أبناء الجالية المصرية عن بعض الشؤون التي ترتبط بمصالح العمالة المصرية منها ما هو شأن قنصلي ومنها ما هو شأن عمالي، كما دار الحديث عن بعض الموضوعات التي تخص المدرسة المصرية بالدوحة، وأكد مدير المدرسة أنّه من الأهمية بمكان استقطاب دماء جديدة للعمل تتمتع بمهارات تدعم منظومة التعليم وتطويره.

وقدّم الوزير هدية تذكارية للسفير المصري عمرو الشربيني، وشكره على الجهد المبذول من جانب السفارة للتحضير لهذا اللقاء.

وفي ختام اللقاء، صافح وزير القوى العاملة، الحضور من أبناء الجالية المصرية فردا فردا، على وعد منهم بأنّهم سيدعون الجميع لدعم قاعدة البيانات لتوسعة نسبة المسجلين منهم حتى يتاح تقديم الخدمات لهم في ظل مؤشرات صحيحة.