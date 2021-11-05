موعد مباراة الأهلي والزمالك والترددات الناقلة للقمة 123

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة وجماهير الكرة المصرية المباراة المرتقبة بين قضبي الكورة المصرية بين فريقي الأهلي والزمالك، التي من المقرر لها، اليوم الجمعة، الموافق 5 نوفمبر على ملعب القاهرة الدولي في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري موسم 2021- 2022 والكلاسيكو رقم 123 بين الفريقين، حيث يكون موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم مساءً.

موعد المباراة بين الأهلي والزمالك

وستنطلق مباراة الكلاسيكو في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والتي ينتظرها الجمهور المصري والعربي على حد سواء.

ترددات القنوات الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل المبارة حصريا على شبكة أون تايم سبورتس الفضائية والأرضية، عبر القمر الصناعي نايل سات على تردد 11861، استقطاب رأسي V، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يمكن مشاهدة المباراة من خلال تردد قناة أون تايم سبورت 1 على النايل سات من خلال تردد 10853 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وكذلك تردد قناة أون تايم سبورت 2 على النايل سات من خلال تردد 10853 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6، وأخيرا تردد قناة أون تايم سبورت 3 على النايل سات من خلال تردد 12303 ومعامل الترميز 27500 والاستقطاب أفقي، معامل تصحيح الخطأ 5/6.

الحفاظ على شباك الفريان نظيفة

واستطاع كل من الأهلي والزمالك الفوز في أول جولتين، والحفاظ على نظافة شباكهما، ويطمح الزمالك للحفاظ على لقبه بينما يتطلع الأهلي لاعتلاء منصة التتويج للمرة 43 في تاريخه.

تردد قناة تايم سبورت على البث الأرضي

ويمكن للجمهور مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى الرقمي UHF 32، أول التماثلي UHF9.

آخر كلاسيكو جمع بين الأهلي والزمالك

يذكر أن اللقاء الأخير الذي جمع بين الفريقين كان في الدور الثاني من الموسم الماضي وانتهت التعادل بهدفٍ لمثله.