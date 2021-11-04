تتجه الأنظار، غدا، لملعب القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة القمة المرتقبة بين فريقي الأهلي والزمالك، في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وعليه يبحث قطاع كبير من الجمهور، عن تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة للمباراة الهامة بين الفريقين.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية الرياضية اليومية التي تقدمها لقرائها تستعرض «الوطن»، تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك غدا الجمعة الموافق 5 أغسطس.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

ويمكن ضبط تردد قناة أون تايم سبورت الجديد الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز على النحو الآتي:

القمر: نايل سات

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد المباراة بين الأهلي والزمالك

وستنطلق مباراة القمة بين فريقي النادي الأهلي والنادي الزمالك على قناة أون تايم أسبورت في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

رحيل موسيماني إذ خسر أمام الزمالك

في سياق متصل، قال محمد فضل، محلل قنوات «أون تايم سبورتس»، إنّ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، سيرحل عن تدريب الفريق، إذا خسر أمام الزمالك في مباراة القمة، خلال المباراة التي ستجمع الفريقين على ستاد القاهرة في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز غدا الخميس.

نتائج الفريقين في آخر مبارياتهما بالدوري المصري

وفاز الأهلي في المباراة الماضية على البنك الأهلي 1-0، بعد انتصار كبير على الإسماعيلي 4-0، ليحتل صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بفارق الأهداف أمام الزمالك وبيراميدز، كما فاز الزمالك على طلائع الجيش في الجولة الثانية 2-0، بعدما انتصر على إنبي في الجولة الأولى بالنتيجة ذاتها، ليحتل المركز الثاني .