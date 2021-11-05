ثروة «إيلون ماسك» تتخطى 320 مليون دولار.. وأسهم تيسلا ترتفع 180%

تواصل ثروة أغنى رجل في العالم ومؤسس شركة السيارات الكهربائية «تيسلا»، إيلون ماسك، في الزيادة، لتتجاوز 320 مليار دولار، بدعم من أسهم «تيسلا» التي استطاعت أن تسجل مستوبات قياسية جديدة على مدار التداولات خلال التدولات بجلسات الأسبوع الماضي في أسواق الأسهم الأمريكية، ليصبح أول ملياردير في العالم يوم الاثنين الماضي.

أسهم تيسلا ترتفع 180%

وحققت أسهم تيسلا ارتفاعاً نسبته 180% في عام، حيث يتداول السهم في الوقت الحالي عند مستوى 1229.91 دولار، مقارنة مع مستوى 438.9 دولار في 5 نوفمبر 2020.

ارتفعت الأسهم بنسبة 1.3% عند مستوى 1230 دولارًا بعد إغلاق الخميس الماضي، بزيادة عن إغلاق يوم الأربعاء عند 1213.86 دولارًا، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق هذا العام حتى الآن.

تظل تيسلا شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم، برأسمال سوقي قدره 1.23 تريليون دولار أميركي اعتبارًا من 4 نوفمبر 2021.

119 مليار دولار فارق بين ماسك وبيزوس

وتفوق ثروة ماسك بفارق 119 مليار دولار عن مؤسس أمازون جيف بيزوس، الذي تبلغ صافي ثروته الآن 201.3 مليار دولار، وفقًا لقائمة مليارديرات فوربس.

أول ملياردير في العالم

أصبح إيلون ماسك المولود في جنوب إفريقيا أول ملياردير على الإطلاق بثروة صافية تزيد عن 300 مليار دولار يوم الإثنين الماضي، ليتفوق المليارديرات مثل جيف بيزوس وبيل جيتس.

وتبلغ حصة ماسك في شركة «تيسلا» 23%، والتي دعمها لأول مرة في عام 2004، بعد عام من تأسيسها.

تمر شركة السيارات التي تأسست قبل 21 عامًا بفترة عصيبة مع حكومة مودي الهندية، التي تريد من الملياردير الالتزام ببناء المركبات الكهربائية قبل تقديم الإعانات أو التنازل عن الرسوم الجمركية.

ارتفعت أسهم الشركة بعد عقد صفقة مع شركة تأجير السيارات المفلسة Hertz الأسبوع الماضي، مما دفع شركته لتصبح أكثر قيمة من شركة فيسبوك، وفقًا لفوربس.

يمتلك الملياردير البالغ من العمر 50 عامًا أيضًا حصة كبيرة من شركة الصواريخ سبيس إكس، والتي قُدرت قيمتها بحوالي 74 مليار دولار بعد جولة التمويل الأخيرة في فبراير2021.