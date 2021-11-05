لقاح هندي جديد مضاد لكورونا.. مراحل اعتماد اللقاحات من الصحة العالمية

لقاح جديد دخل دائرة المنافسة بين اللقاحات العالمية المضادة لفيروس كورونا، حيث أقرّت منظمة الصحة العالمية، لقاحا مضادا جديدا من إنتاج شركة «بهارات بيوتيك» الهندية لاستخدامات الطوارئ.

وحسبما قالت المنظمة على حسابها الشخصي عبر موقع «تويتر»: «انتهت المجموعة الاستشارية الفنية إلى أن لقاح كورونا كوفاكسين الهندي الجديد يفي بمعايير المنظمة للحماية من مرض كوفيد-19، وأن فوائد اللقاح أكبر بكثير من مخاطره، وإنه يمكن استخدامه»، نقلا عن موقع «العربية.نت».

خطوات اعتماد اللقاح من الصحة العالمية

الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الأمراض الباطنية، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، قال إن خطوات اعتماد أي لقاح تمر بعدة مراحل محددة، أولها الدراسات النظرية ثم إجراء اختبارات الثبات، يليهما تنفيذ التجارب ما قبل السريرية على الحيوانات من الفئران والقرود.

وتابع عز العرب في تصريح لـ«الوطن» أنه بعد انتهاء مرحلة التجارب على الحيوانات يتم الاتجاه إلى التجارب السريرية وتبدأ المرحلة الأولى باختبار المأمونية بتركيزات مختلفة للمادة الفعالة، وفي المرحلة الثانية وإذا حقق نسبة مأمونية في المرحلة الأولى يتم اختباراللقاح من حيث الفاعلية.

وفي المرحلة الثالثة، وإذا حقق اللقاح فاعلية جيدة بتجارب تركيزات مختلفة يتم اعتماد التركيز الأعلى كفاءة من بينهم بشكل رسمي.

الصحة العالمية تعلق على اللقاح الهندي

وفي مرحلة سابقة من التجارب، أظهرت البيانات أن اللقاح الهندي الجديد يوفر حماية بنسبة 65.2 بالمئة من الإصابة بالمتغير دلتا الذي تم رصده لأول مرة في الهند وأدى إلى زيادة الإصابات وسجلت البلاد أعلى حصيلة وفيات يومية بالمرض على مستوى العالم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء رويترز العالمية، فإنه يسمح إقرار اللقاح لاستخدامات الطوارئ لشركة «بهارات بيوتيك» بشحن اللقاح لدول تعتمد على توجيهات المنظمة في قراراتها التنظيمية.