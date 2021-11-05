«المصل واللقاح»: أقراص «مولنوبيرافيرا» ليست بديلا عن لقاح كورونا

قال الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن لقاحات كورونا هي الوسيلة الوحيدة الآن للحماية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا، ولا يوجد عقار أو لقاح آخر يمكن أن يصل لنسبة فاعلية هذه اللقاحات لتزيد الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

أقراص «مولنوبيرافير» تستخدم لسرعة الشفاء والخروج من مستشفيات العزل

وأضاف الحداد في تصريحات لـ«الوطن» أن أقراص «مولنوبيرافير» عبارة أن حبوب يأخذها الشخص المصاب بفيروس كورونا لزيادة وتيرة الشفاء وسرعة الخروج من العزل سواء كان عزل منزلي أو عزل داخل المستشفيات، مشيرا إلى أن استخدام الحبوب يمكن أن يستمر من يومين إلى أسبوع لتجنب حدوث المضاعفات، ويمكن أن يتناوله المريض مرتين في اليوم.

لقاحات كورونا للوقاية من الإصابة بفيروس كوورنا والأقراص للعلاج

وتابع الحداد، أن لقاحات كورونا تقي من الإصابة بفيروس كورونا وتقلل من المضاعفات ولا يوجد بديلا لها، أما أقراص «مولنوبيرافير» فهي مجرد حبوب لتسريع وتيرة الشفاء، ويمكن أن تضاف للمستخدم في الحالات المصابة بفيروس كورونا كحالات ذات المستوى العادي أو الحالات المتوسطة.

وأكد استشاري المناعة، على أن الفترة المقبلة سوف تشهد توافرا في الأقراص وبجانب اللقاحات وكل منها دور فالحبوب تستخدم للعلاج من الإصابة بفيروس كورونا، أما اللقاحات تستخدم في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

لقاحات كورونا ليست فعالة بنسبة 100% ولكنها تقلل من مضاعفات كورونا

وأوضح، أن جميع اللقاحات آمنة ولكن ليست فعالة بنسبة 100% ويمكن الأشخاص الذين حصلوا على جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح أن يصابوا بفيروس كورونا وتحدث لهم نفس الأعراض، ولكن بدرجات متفاوتة ونسبة شفائهم عالية مقارنة بالأشخاص المصابين بفيروس كورونا تكون الأعراض والمضاعفات عليهم أشد وأكثر تأثيرا.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا مثل «ارتداء الكمامة وغسيل اليدين ووجود تباعد اجتماعي وجسدي، عدم التواجد في الأماكن المغلقة وكذلك الأماكن ذات التهوية الرديئة».