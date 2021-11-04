رابط وخطوات حجز لقاح كورونا للمسافرين والمقيمين داخل مصر

تتصدر خطوات حجز لقاح فيروس كورونا محركات البحث بصفة يومية، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان المصرية، رابطا يمكن للمواطنين التسجيل من خلاله، وذلك عبر عدد من الخطوات لجميع الفئات، سواء كانوا مسافرين أو مقيمين داخل مصر.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتصدي للجائحة، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.

ونوهت الوزارة إلى أن هناك فئات ممنوعة من تلقي اللقاح، من بينها الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، والسيدات الحوامل، وأصحاب الأمراض المناعية، حيث يجب بالنسبة إليهم استشارة الطبيب أولا، أو الأشخاص الذين يعانون من ظهور أي أعراض لمرض تنفسي.

كما خصصت الصحة والسكان المصرية، رابطا لحل مشكلة تأخر تلقي رسالة تحديد موعد ومكان الحصول على لقاح فيروس كورونا، من خلال كتابة رقم التسجيل، والاسم، والمشكلة التي تواجه الشخص، في الرابط، لتعمل الوزارة على حلها في أسرع وقت ممكن.

وترصد «الوطن» كيفية إضافة بياناتك بموقع تسجيل لقاح كورونا في مصر خطوة بخطوة، ورابط التسجيل للحصول على اللقاح، ورابط تسجيل الشكاوى الخاصة بلقاح فيروس كورنا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان المصرية، استمرارا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الصحة على مدار الساعة.

رابط تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر

أطلقت وزارة الصحة والسكان الموقع الإلكتروني الخاص بـ تسجيل حجز لقاح كورونا في مصر، ويتيح الموقع كل المعلومات المتاحة للحصول على اللقاح.

طريقة حجز لقاح كورنا لجميع الفئات خطوة بخطوة

وأتاحت وزارة الصحة رابط وخطوات حجز لقاح كورونا في مصر، وذلك باتباع الخطوات التالية:

ـ الدخول على رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

ـ إدخال البيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على الخدمة، منها الاسم، والرقم القومي، والبيانات الخاصة بالتواصل مع المتقدم منها رقم الهاتف الخاص.

ـ يتلقى الشخص القائم بعملية التسجيل رمز التحقق على هاتفه المحمول، للتأكد من صحة الرقم، مع التأكد من وجود حساب واتساب مرتبط بنفس الرقم، لسهولة التواصل.

ـ تحديد المحافظة والمنطقة السكنية، وأقرب وحدة صحية التابع لها متلقي اللقاح، والتي يرغب في الحصول على اللقاح من خلالها.

ـ فيما يخص القطاع الطبي يراعى عند التقديم للحصول على اللقاح تحديد الوظيفة ومكان العمل، وجهته سواء حكومية أو خاصة، مع ذكر اسم المستشفى، والأمراض المزمنة التي يعاني منها حال وجودها، والعلاج الذي يتلقاه المتقدم، وحالته الصحية.

ـ إدراج صورة من بطاقة الرقم القومي لمتلقي اللقاح، أو جواز السفر الخاص به، بالإضافة إلى التقارير الطبية.

ـ الموافقة على الإقرارات الثلاثة، الخاصة بالبيانات الخاصة باللقاح، وصحة البيانات التي قام المتقدم بإدخالها، بالإضافة إلى الموافقة على تلقي الجرعتين من اللقاح.

ـ بعد الموافقة على الإقرارات، يصدر رقم حفظ خاص بالمتقدم والذي يتمكن متلقي اللقاح المتابعة من خلاله.