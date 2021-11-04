«الصحة» تطلق التطبيق الإلكتروني «اطمئن» لإثبات الحصول على لقاح كورونا

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزيرة الصحة والسكان، إطلاق التطبيق الإلكتروني «اطمئن»، والذي يعد وسيلة إلكترونية إضافية، بجانب الشهادة الورقية «شهادة الـ QR code»، حيث يمكن استخدام التطبيق الإلكتروني أو استخراج شهادة الـQR code لإثبات تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأوضح الوزير أن التطبيق الإلكتروني «اطمئن»، يعد آلية فاعلة وبمثابة جواز سفر صحي لربط شهادات السفر الخاصة بتلقي لقاح كورونا بدول العالم، ومن بينها دول الاتحاد الأوروبي، بهدف تيسير انتقال المواطنين بين الدول خلال جائحة فيروس كورونا، لسهولة تبادل المعلومات الخاصة بتلقي اللقاح والتعرف عليها عند السفر.

خطوات إدخال بيانات المواطنين

وأشار إلى أنه يتم إدخال بيانات المواطن على التطبيق بعد تحميله، وتتضمن الرقم القومي ورقم التسجيل الخاص بتلقي اللقاح والمكون من 20 رقما، كما يتم رفع صورة شخصية، كما يمكن للشخص أن يرفق صورة فعلية عبر تقنية الصورة الذاتية «السيلفي»، وبعد إدخال تلك البيانات يتصل التطبيق بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة والسكان الخاص بتلقي لقاحات فيروس كورونا، وتظهر بيانات التطعيم وتشمل تاريخ تلقي الجرعات ونوع اللقاح.

ولفت إلى أنه من خلال الضغط على أيقونة «مشاركة البيانات» في التطبيق، تظهر الصورة الشخصية ونوع اللقاح وتاريخه ولون للخلفية يدل على موقف التطعيم من خلال 3 ألوان، حيث يشير اللون الأحمر إلى أن الشخص لم يحصل على لقاح فيروس كورونا، بينما يشير اللون الأصفر إلى الحصول على جرعة أولى من اللقاح فقط، أما اللون الثالث وهو الأخضر، فيعني أن الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح.

استخدام التطبيق في المطارات

وتابع الوزير، بأنه يمكن استخدام ذلك التطبيق بالمجان للأغراض الداخلية في الأماكن التي تتطلب معرفة موقف تلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا، وذلك للتسهيل على المواطنين تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح لدخول أماكن العمل والمنشآت الحكومية والجامعات دون الحصول على اللقاح، مضيفًا أن التطبيق يستخدم لأغراض السفر في المطارات من خلال إدراج رقم جواز السفر على التطبيق.