«الصحة» توضح حقيقة وجود أعراض كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» أعراض كورونا المتعارف عليها، والتي تم رصدها من قبل منظمة الصحة العالمية، وذلك منذ انتشار وباء كورونا لأول مرة في ولاية ووهان الصينية مع وجود بعض الأعراض الإضافية التي ظهرت وفقا لحالات المتغيرات التي طرأت على فيروس كورونا مثل متغيرات «دلتا، ودلتا بلس، ولامبدا، ومو».

حقيقة وجود أعراض كورونا الجديدة

وقالت وزارة الصحة والسكان في بيان لها، إن أعراض فيروس كورونا التي تظهر على الأشخاص يمكن تتمثل في أعراض «الأكثر شيوعا، والأقل شيوعا، والأكثر خطورة»، وفقا لحالة المصاب صحيا أو وجود مرض مزمن أو نوع المتحور المصاب به الشخص، وحددت الوزارة الأعراض من حيث مدى الإصابة والانتشار وتتمثل هذه الأعراض:

الأعراض الأكثر شيوعا

الأعراض المنتشرة والمتداولة بين الأشخاص عند الإصابة بفيروس كورونا الفيروس الأصلي دون الإصابة بمتغيرات التي طرأت على الفيروس ويمكن أن تكون شبيه لأعراض الإنلفونزا ولكن مع وجود فقدان التذوق، وتتمثل هذه الأعراض في:

- الحمى.

- السعال.

- الإرهاق.

- فقدان حاسة التذوق أو الشم.

الأعراض الأقل شيوعا

هذه الأعراض تكون في الحالات المتقدمة وهي الأقل انتشار ولكن تشير إلى الإصابة بأحد متغيرات فيروس كورونا والذي له العديد من الأعراض التي تتمثل في:

- التهاب الحلق.

- الصداع.

- الآلام والأوجاع.

- الإسهال.

- ظهور طفح جلدي، أو تغير في لون أصابع اليدين أو أصابع القدمين.

- إحمرار العينين أو تهيجهما.

الأعراض الخطيرة

وهناك بعض الأعراض الخطيرة التي يمكن أن تظهر ولكن عند الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة والتي تتمثل في:

- صعوبة أو ضيق في التنفس.

- ألم في الصدر.

الصحة تنفي وجود أي أعراض جديدة لفيروس كورونا

ونفت وزارة الصحة في بيان لها، وجود أي أعراض جديدة لفيروس كورونا تم رصدها على المصابين غير الأعراض المتعارف عليها والتي تم ذكرها سابقا، وحذرت وزارة الصحة المواطنين من الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج لوجود أعراض جديدة تظهر على المصابين بفيروس كورونا.