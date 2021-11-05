الصين تسجل 68 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» ولا وفيات

أعلنت السطات الصحية في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» محلية العدوى في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الخميس، وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إنه تم تسجيل 28 حالة في هيلونججيانج، و10 حالات في خبي، و8 حالات في لياونينج، و5 حالات في كل من خنان وقانسو، و4 حالات في نينجشيا، وحالتين في كل من منغوليا الداخلية وجيانجشي وسيتشوان، وحالة واحدة في كل من قويتشو ويوننان.

10 حالات إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا»

وأضافت اللجنة الصينية، إن 10 حالات إصابة جديدة وافدة بـ«كورونا» تم تسجيلها، منها 3 حالات في كل من شنجهاي وقوانجشي، وحالة واحدة في كل من تيانجين، ولياونينج، وقوانجدونج ويوننان، فيما لم تسجل «لجنة الصحة الوطنية»، أي حالات وفاة، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في الهند إلى 34333754 حالة

وفي الهند، سجلت وزارة الصحة، 12729 إصابة بـ«كورونا» و221 وفاة، خلال الساعت الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصباات في البلاد إلى 34333754 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 459873 حالة، وفقا لما ذكره موقع «هندوستان تايمز» الهندي.

وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة متخلفة بشكل كبير عن العديد من الدول في اختبارات الفيروس المنزلية.

ارتفاع إجمالي وفيات ألمانيا إلى 96346 حالة

وفي ألمانيا، سجلت السلطات الصحية، 37120 إصابة بـ «كورونا» و154 حالة وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية لـ الإصابات في البلاد إلى 4709488 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس إلى96346 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».