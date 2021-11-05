إصابة أحد مساعدي الرئيس الأمريكي بـ«كورونا»

قالت مصادر مطلعة، إن أحد مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن، بين مرافقيه في جولته الأوروبية الأخيرة، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وقالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن المساعد المصاب وعدة أشخاص من الموظفين المرافقين لـ بايدن، ظلوا في جلاسكو الإسكتلندية، حيث حضر الرئيس الأمريكي، مؤتمر الأمم المتحدة لـ المناخ «كوب 26».

وأوضح مسؤول في «البيت الأبيض»، أمس الخميس، إن نتيجة اختبار بايدن لـ «كورونا»، جاءت سلبية، الثلاثاء الماضي، وأشارت مصادر، إلى أن المساعد المصاب يرقد في الحجر الصحي بانتظار نتائج اختبار «بي سي آر»، فيما تعتقد إدارة بايدن أنه لم يخالط الرئيس في جلاسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت وكالة أنباء «أسوشيتد برس»، إن المساعد كان تلقى لقاح كورونا بشكل كامل.

وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، جين بساكي، أعلنت في 31 أكتوبر الماضي، إصاباتها بـ «كورونا»، ولم تسافر مع الرئيس الأمريكي إلى العاصمة الإيطالية «روما»، لحضور قمة مجموعة الـ20 التي انعقدت السبت والأحد الماضيين.

وأعلن «البيت الأبيض»، أن التوصل إلى معرفة منشأ كورونا، لا يزال محط اهتمام رئيسي لإدارة بايدن، وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيير، إن إدارة الرئيس الامريكي ستواصل الضغط من أجل الحصول على إجابات شافية للأسئلة المحيرة في هذا الصدد.

وارتفعت إصابات فيروس كورونا حول العالم إلى 249309179 حالة، منذ ظهوره في أواخر عام 2019، فيما بلغت الوفيات 5044474 حالة، بينما سجلت حالات الشفاء، 225810147 حالة.

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، 79820 إصابة بـ«كورونا» و1512 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابت بـ الفيروس في البلاد إلى 46180190 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 747970 حالة، وفاق لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

الحصيلة الإجمالية لـ وفيات كورونا في فرنسا تصل إلى 117832 حالة

وفي فرنسا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 9502 إصابة بـ«كورونا»، و49 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7.19 مليون حالة، فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 117832 حالة.

وفي بريطانيا، سجلت وزارة الصحة، 37269 إصابة بـ«كورونا» و214 وفاة، لتصل حصيلة الإصابات في البلاد إلى 9208219 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 141395 حالة.

وفي النمسا، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل أكثر من 8 آلاف إصابة بـ «كورونا» و19 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى أكثر من 850 ألف حالةى، فيما بلغ مجموع الوفيات أكثر من 11 ألف حالة وفاة.

من جانبها، تحولت جميع المقاطعات، أمس الخميس، إلى اللون الأحمر بسبب الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بـ«كورونا»، للمرة الأولى مند إبريل الماضي، فيما قال عمدة العاصمة «فيينا»، مايكل لودفيج، في مؤتمر صحفي، إن الوضع في البلاد خطير للغاية.

وأعلنت منظمة «الصحة العالمية»، امس الخميس أن وتيرة انتقال كوورنا في أوروبا مقلقة جداً في الوقت الراهن ما قد يؤدي إلى تسجيل نصف مليون وفاة إضافية في القارة بحلول فبراير المقبل، وقال المدير الإقليمي لمنطقة أوروبا في المنظمة هانس كلوجه، في مؤتمر صحفي: «أصبحنا مجددا مركز الفيروس».

آسيويا، سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 2344 إصابة جديدة بـ «كورونا» و 20 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما قالت وزارة العمل اليوم الجمعة، إنها أقرت تطبيع إجراءات دخول العمال الأجانب ابتداء من نهاية الشهر الجاري بعد تعليقها.

وفي البرازيل، سجلت البلاد، 13352 إصابة جديدة بـ«كورونا» و436 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21849137 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 806671 حالة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة ، أمس الخميس، أن 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما سجلت 20 ولاية أخرى سجلت حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات 10 حالات فما فوق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقالت الوزارة الجزائرية في بيان، إنها سجلت 124 إصابة بـ«كورونا» و5 وفيات، فيما تماثل 77 مريضا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلد إلى 206878 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 5936 حالة.

وأشارت الصحة الجزائرية، إلى أن مجموع حالات التعافي من «كورونا»، بلغ 141966 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات تونس إلى 25261 حالة

وفي تونس، سجلت وزارة الصحة، 89 إصابة بـ«كورونا» وحالتي وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 713071 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 25261 حالة، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

بريطانيا تمنح ترخيصا لاستخدام عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا

بدورها، أعلنت بريطانيا، امس الخميس، أنها منحت ترخيصا لاستخدام عقار «مولنوبيرافير» لعلاج كورونا عن طريق الفم، طورته شركة ميرك وريدجباك للأدوية الحيوية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.