تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم

يستعد عشاق كرة القدم المصرية لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، مساء اليوم الجمعة، الموافق 5 نوفمبر، وذلك في إطار الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021-2022، التي انطلقت يوم 25 أكتوبر، ويبحث الجمهور عن تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مبارة القمة التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك مساء اليوم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يتم عرض مباراة الأهلي والزمالك الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت السعودية، والعاشرة بتوقيت الإمارات، وذلك على قناة أون تايم سبورت.

تردد قناة أون تايم سبورت

ووفق الصفحة الرسمية للقناة على موقع «فيس بوك» يمكن مشاهدة المباراة على التردد التالي:

تردد القناة: 11861.

الاستقطاب: رأسي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ترتيب الدوري المصري

ويتصدر ترتيب الدوري المصري فريق الأهرام وذلك بمجموع 9 نقاط، ويليه فريق الأهلي وفريق الزمالك معًا في نفس الترتيب برصيد 6 نقاط، وأيضا نادي البنك الأهلي جمع رصيد 6 نقاط منذ بداية الدوري، ثم يأتي فريق سيراميكا كليوبترا برصيد 5 نقاط، ويأتي فريق غزل المحلة ومصر المقاصة والمقاولون والجونة والإتحاد السكندري في نفس الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويدخل فريق الأهلي اللقاء بعد فوزه على الإسماعيلي برباعية نظيفة، وأيضًا فوزه على نادي البنك الأهلي بهدف دون رد أحرزه محمد شريف، عند الدقيقة 62، أما فريق الزمالك يدخل المباراة بعد انتصاره على نادي إنبي بثنائية أحرزها أحمد سيد وأيضًا فاز فريق الزمالك على طلائع الجيش اليوم بهدفين دون مقابل.

وجدير بالذكر أن اللقاء الأخير الذي جمع بين قطبي الكرة المصرية فريق الأهلي والزمالك كان في الدور الثاني من الموسم الماضي وانتهت مباراة القمة بالتعادل بهدف مقابل هدف آخر.