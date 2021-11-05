تفاصيل حفل تامر حسني في موسم الرياض 2021: التذكرة بـ 8 آلاف جنيه

يشارك الفنان تامر حسني في فعاليات موسم الرياض 2021، في المملكة العربية السعودية، حيث يحيي حفلا غنائيا يوم الخميس المقبل على مسرح «أبو بكر سالم»، في تمام الساعة التاسعة مساء، وذلك ضمن فعاليات شهر نوفمبر، ومن المقرر أن يقدم باقة من أبرز أعماله الغنائية خلال الحفل.

أسعار تذاكر حفل تامر حسني بالرياض

وتأتي تذاكر حفل تامر حسني في موسم الرياض 2021، في 6 فئات تبدأ بـ 300 ريال سعودي، وتتدرج ما بين 345 ريالا، و575 ريالا، 955 ريالا بينما تتراوح أسعار تذاكر الـ «VIP» ما بين 1600 و2000 ريال، وهو ما يوازي 6 إلى 8 آلاف جنيها، وفقا للموقع الرسمي للتذاكر.

وتضم قائمة فعاليات موسم الرياض 2021، مشاركات مصرية عديدة بدأت بحفلتين لفرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا المصرية، على مسرح «محمد عبده ارينا»، وانتهت تذاكر الحفلين بالكامل، بالإضافة إلى حفل للفنان محمد رمضان الذي رفع لافتة «كامل العدد»، وحفلين لمؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا.

70 حفلا بـ فعاليات موسم الرياض 2021

ومن المقرر أن تكشف الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية عن الفعاليات المقبلة خلال شهر نوفمبر الجاري، والتي كشفت في وقت سابق أن فعاليات موسم الرياض مستمرة حتى شهر مارس المقبل، وستقدم 70 حفلا غنائيا عربيا بالإضافة إلى 6 حفلات عالمية، وذلك بخلاف الفعاليات الفنية الأخرى.

ومن الحفلات التي أقيمت حتى الآن، حفل غنائي جمع سلطان الطرب جورج وسوف والفنان وائل جسار، وأعلنت الهيئة عن حفل جديد في 12 نوفمبر الجاري، يجمع كلا من الشاب خالد والفنانة اللبنانية إليسا، على أن يتم الكشف عن باقي الفعاليات والحفلات الغنائية على مدار الأيام المقبلة عبر الحساب الرسمي للهيئة على «تويتر».