312 ألف مشاهدة لأغنية تامر حسني الجديدة «يا فرحة» بعد 24 ساعة من طرحها

حققت أغنية تامر حسني الجديدة «يا فرحة»، ما يقرب من 312 ألف مشاهدة بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، وهي من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه.

تامر حسني يفاجئ جمهوره بأغنيته الجديدة

وقد طرح تامر حسنى أغنيته الجديدة أمس، رغم تحديد موعد آخر لطرحها خلال الفترة المقبلة، وكشف «حسني» عن ذلك عبر حسابه بـ «فيس بوك»، قائلا: «يا صباح الفل والحب والتفاؤل على أغلى ناس، أغنية يا فرحة مش هتستنى تنزل الصيف اللي جاي، عشان كدا قررنا نعملكوا فكرة إن شاء الله تعجبكوا، وهتنزل قريب أوي أوي أوي، وهنفرح بيها الفترة دي مع بعض، ربنا يحقق لكل واحد فيكوا الفرحة اللي مستنيها يا رب».

وانهالت التعليقات على تامر حسني من الجمهور والمشاهير، لتهنئته بالأغنية الجديدة التي نالت إعجاب عدد كبير من الجمهور والنقاد.

آخر أعمال الفنان تامر حسني

ويعد فيلم «مش أنا» آخر أعمال الفنان تامر حسنى، وهو فكرته وسيناريو وحوار وبطولته، وإخراج سارة وفيق، ويشارك في بطولته حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، وشيرين، وحجاج عبد العظيم، بجانب عدد من ضيوف الشرف، منهم إياد نصار، محمد عبد الرحمن، وعصام السقا.

تدور أحداثه حول «حسن» الذي يصاب بمرض غريب يفقده السيطرة على يده، فيصبح مع مرور الوقت ضحية العديد من الموقف الصعبة والمحرجة، بينما يرفض كل من حوله تصديق حالته.

حفلات تامر حسني في شهر أكتوبر

وقد أحيا المطرب تامر حسني 3 حفلات غنائية، خلال شهر أكتوبر الجاري، الأولى كانت في الإسكندرية، يوم 6 أكتوبر، ثم حفلة في عمان بعدها بيومين فقط، وجاءت آخر حفلاته على مسرح المنارة بالتجمع الخامس يوم 14 أكتوبر.