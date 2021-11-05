ولي عهد أبوظبي يبدي إعجابه بمعروضات الجناح المصري في «إكسبو 2020 دبي»

استقبل الجناح المصري المشارك في فعاليات معرض إكسبو 2020 دبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تفقد المعروضات ومحتويات الجناح، والتي تضمنت التابوت الفرعوني والمستنسخات الأثرية والشاشات التفاعلية.

معروضات أثرية تجمع أصالة التاريخ والرؤية الجديدة للدولة

وعبر الشيخ محمد بن زايد خلال جولته بالجناح المصري، عن إعجابه بالمعروضات الأثرية وفكرة الجناح، والتي تجمع بين أصالة التاريخ المصري والرؤية الجديدة للدولة المصرية.

واستقبل ولي عهد أبوظبي، السفير أشرف الديب، القنصل العام لمصر بدبي، والوزير مفوض تجاري أشرف حمدي، رئيس المكتب التجاري المصري بدبي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الزيارات المكثفة التي قام بها عدد من كبار المسئولين بدولة الإمارات العربية المتحدة للجناح المصري في إكسبو 2020 بدبي، وهو الأمر الذي يعكس عمق وخصوصية العلاقات المشتركة التي تربط قيادة وشعبي البلدين الشقيقين.