«إكسبو دبي 2020»: المعرض استقبل أكثر من 1.5 مليون زائر

أكدت مها القرقاوي، نائب رئيس أول الشؤون السياسية في معرض «إكسبو دبي 2020»، على أن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض الدولية ويقام منذ أكثر من 150 عاما، وأن المنطقة العربية لم تشهد حدثا عالميا بهذا الحجم، حيث استقبل أكثر من 1.5 مليون زيارة منذ شهر ونصف.

المعرض تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»

وأضاف القرقاوي خلال لقاء مع الإعلامي أحمد عبدالصمد من داخل المعرض، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية أن المعرض منصة عالمية جمع الدول والمنظمات الدولية تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، بهدف جمع العقول والحكومات والزوار والدول لمناقشة بعض التحديات التي تواجه العالم والابتكارات واستعراض فلكلور وثقافات دول العالم المختلفة.

لأول مرة منذ بداية الجائحة نرى كل هذا العدد من الدول في مكان واحد لمدة 6 أشهر

وتابعت نائب رئيس أول الشؤون السياسية في معرض إكسبو دبي 2020: «لأول مرة منذ بداية الجائحة نرى كل هذا العدد من الدول في مكان واحد لمدة 6 أشهر، حيث نركز فيه على أهمية صنع مستقبل مستدام للأجيال القادمة، ومشاركة 192 دولة تجسيد فعلي بأن مدينة دبي ملتقى العالم».

وأشارت مها القرقاوي إلى أن آلية توزيع الأجنحة تتم على حسب رؤية الدول، حيث يجري التركيز على 3 محاور وهي التنقل والاستدامة والفرصة، وبالتالي فإن التوزيع لم يكن على حسب جغرافية الدولة.

وأوضحت القرقاوي أن الذي يميز المعرض أن لأول مرة منذ 150 عاما، كل دولة سيكون لها جناح مستقل بالإضافة إلى جناح يحتفي بإنجازات المرأة على مستوى العالم، مؤكدةً على أن مشاركة الجناح المصري من أبرز المشاركات ويحتفي بالتاريخ والحاضر ورؤية مصر للمستقبل لعدة قطاعات مثل الطاقة والسياحة والاستدامة، إذ أن الإقبال عليها بالطوابير من المصريين ومن مختلف البلدان.

وأشارت إلى أن الجناح المصري من أول الأجنحة التي زارتها: «الجناح ممتاز ولا يحتاج إلى تقييمي، فهو مميز بتطريزه المعماري والمضمون والفعاليات، واحتفلنا باليوم الوطني المصري وكان عدد الزوار ضخما».