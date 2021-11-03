وظائف الحج والعمرة.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

طرحت وزارة الحج والعمرة العديد من الوظائف للمواطنين والمواطنات، الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، حيث دعت وزارة الحج والعمرة عبر موقعها الرسمي إلى التقدم لشغل 44 وظيفة إدارية شاغرة، مشمولة بسلم رواتب الموظفين.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل وظائف الحج والعمرة، وفقما ذكره الموقع الرسمي للوزارة في بيان له.

وظائف الحج والعمرة

كما أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية توفر 12 وظيفة بمسمى حارس على بند المستخدمين، مراقبين حج وعمرة ومراقب خدمات، بالإضافة إلى 44 وظيفة أخرى.

شروط التقدم لوظائف وزارة الحج والعمرة بالسعودية

- لابد أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.

- ألا تقل الخبرة عن سنة.

- يشترط أن يكون المتقدم لائقا صحيا وبدنيا.

- إحضار شهادة تسبق الخلو من السوابق الجنائية.

- أن يكون المتقدم من خريجي وخريجات الدرجة الجامعية «البكالوريوس أو ما يعادلها».

- يشترط إجادة إحدى اللغات «الأوزبكية، الباكستانية، الأوردو، الصينية، الفارسي، الهوسة، المالي، التركي، الاندونيسية».

موعد التقديم على وظائف الحج والعمرة

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أن الوظائف المعلنة «للرجال والنساء» بالمرتبة السادسة، وأن التقديم عليها سيكون من خلال موقع وزارة الحج والعمرة من خلال الضغط هنا.

وسيتم فتح باب التقديم اعتبارًا من تاريخ 2 /4/ 1443هـ، لمدة 14 يوماً.

ملاحظات عامة على الوظائف المطلوبة

يرجى العلم أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية واختبار تحديد مستوى اللغة «تحدثاً وكتابة».

كما يتم الترشيح النهائي للوظيفة بعد اجتياز المقابلة الشخصية وتحديد المستوى وفي حالة عدم الاجتياز يلغى الترشيح مباشرة من الوظيفة.

كما أن ترشيح المتقدمين يكون مرتبط بالمقرات التي تحددها الجهة وعدم مباشرة الوظيفة سيترتب عليه استبعاد المتقدم من وظائف الحج والعمرة.