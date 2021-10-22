أوقاف أسيوط تتابع تطهير وصيانة دورات المياه بالمساجد

تابع الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ومديرو الإدارات الفرعية، عملية نظافة وتطهير دورات المياه بالمساجد، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمتابعة نظافة وصيانة دورات المياه بالمساجد.

وشدد وكيل الوزارة في بيان صحفي، اليوم، على الالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف في هذا الشأن وتتمثل في النظافة المستمرة عقب كل صلاة والتطهير والتعقيم الدوري المنتظم وفتح دورات المياه بالمساجد قبل وقت الآذان بربع ساعة على الأكثر، وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد.

وأضاف وكيل الوزارة أنه بالنسبة لصلاة الجمعة يتم فتح دورات المياه قبل وقت الأذان الأول بنصف ساعة على الأكثر وغلقها فور انتهاء الصلاة مع غلق المسجد، ويتم الالتزام في باقي صلوات يوم الجمعة بالفتح قبل الآذان بربع ساعة والغلق فور انتهاء الصلاة كسائر الأيام.

وذكر الشيخ «قبيصي»، أن المساجد التي تضم ساحات مفتوحة وتؤدى بها صلاة الجنازة لا مانع من فتح دورة المياه بها قدر الحاجة عند وصول الجنازة لمن أراد الوضوء، ثم غلقها فور انتهاء صلاة الجنازة.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أنه يحدد في دفتر المسجد اسم المسئول أو المسئولين عن فتح دورات المياه وغلقها، مع قيام جميع المفتشين ومديري الإدارات والتفتيش العام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ هذه الضوابط مؤكدا على الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية الأخرى المعمول بها في المساجد للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.