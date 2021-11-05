ضوابط أمنية قبل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.. أبزرها عدم حمل «معدن»

وضع رجال الأمن المكلفين بتأمين مباراة الأهلي والزمالك، مجموعة من الضوابط قبل لقاء القمة الليلة، أبرزها اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، والجلوس في المقاعد المخصصة بعد حجز التذاكر من الموقع، واتباع تعليمات الأمن والامتثال للتفتيش مع عدم حمل الأدوات المعدنية أو ما شابه.

وتؤمن الأطقم الأمنية الأمنية للمجموعة الأفريقية، لاعبي فريقي الأهلي والزمالك وغرف الملابس وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين، أيضًا طاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

توجيهات موسيماني للاعبيه

ويحرص بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، على توجيه بعض الجمل الفنية للاعبيه والتي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة، وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى إذا ما أتيحت الفرصة لذلك.