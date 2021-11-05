استعدادات أمنية مكثفة لتأمين ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك

أنهت الأطقم الأمنية الأمنية للمجموعة الإفريقية استعداداها لتامين مباراة القمة بين الأهلي والزمالك «ديربي القاهرة» اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويؤمن رجال الإأفريقية لاعبي الفريقين وغرف الملابس، وقاعة المؤتمر الصحفي وممرات اللاعبين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

الأهلي يختتم تحضيرات مباراة القمة

وعلى صعيد متصل، اختتم أمس فريق الأهلي تحضيراته لمباراة القمة 123 ضد الزمالك بالجولة الثالثة من عمر الدوري المصري، حيث يخوض الفريق الأحمر مرانه الأساسى مساء اليوم، حيث ينوى موسيماني تطبيق خطة اللعب ومنح لاعبيه التعليمات النهائية التي ينوي تطبيقها في لقاء الغد بالمران الختامي الليلة.

تنويع طرق اللعب في الاختراق

ويحرص موسيماني على تحفيظ لاعبيه بعض الجمل الفنية التي ينوي تطبيقها في موقعة القمة 123، من خلال تنويع طرق اللعب في الاختراق سواء بالنقل السريع للكرة أو الكرات العرضية أو الثابتة وكذلك التصويب من خارج منطقة الجزاء، حيث أعطى تعليمات خاصة للاعبيه مثل أفشة وعمرو السولية واليو ديانج ومحمد شريف بضرورة التصويب المباشر على المرمى اذا ما أتيحت الفرصة لذلك.