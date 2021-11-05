«بنكمل الصورة» يرصد علاقة أكتوبر بالإنجازات الحالية.. الليلة

يواصل اليوم برنامج "بنكمل الصورة مع د.حنان يوسف " احتفالاته بالذكري ٤٨ من انتصارات اكتوبر من خلال عرض سلسلة من الحلقات تحت عنوان " نصر اكتوبر ..الترند الايجابي " وتركز هذه الحلقة علي الربط بين انتصارات اكتوبر و الانجازات التي تحققها الدولة المصرية كل يوم علي المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتبارها استمرار لروح اكتوبر حتي يومنا هذا في استلهام قيم الشرف والعزة والكرامة والتحدي والانتصار ، والعمل علي جعلها حالة مصرية مستمرة طول العام وتكثيف الاهتمام الاعلامي بعرض هذه الحالة بحيث لا يكون مقتصرا علي شهر اكتوبر فقط بل ان يستمر العمل والانجاز المستلهم من روح اكتوبر سلاحا للانجاز والنجاح وتحقيق البناء والتنمية .ويعتمد اعداد البرنامج علي دراسات متخصصة غير تقليدية بالاستعانة بعدد من الشباب صناع المحتوي ومراكز الابحاث والمنتديات الفكرية الشريكة له .

بالاصافة الي فريق من الشباب المتطوع تحت اسم "سفراء بنكمل الصورة" يقومون بصناعة محتوي ترندات ايجابية حول انتصارات اكتوبر وتكثيف الاهتمام الاعلامي بها من وجهة نظر الشباب .

يستضيف البرنامج الليلة الكاتب الصحفي محمد امين رئيس تحرير مجلة اكتوبر وزميل اكاديمية ناصر العسكرية .

والبرنامج من اعداد وتقديم الدكتورة حنان يوسف استاذ الاعلام ويشاركها عدد من شباب الاعلاميين والاخراج لعمرو منصور. والاشراف الفني لوليد حسن ووائل منير الحلقة تذاع اليوم الجمعة ٥-١١-٢٠٢١ الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة مساءا بتوقيت حرينتش علي شاشة القناة الثانية في التليفزيون المصري .

التردد معدل الترميز الاستقطاب fecنايل سات 11488 (h) 27500 أفقي ح/4.