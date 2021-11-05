نصائح هامة من الخبراء لضمان المكسب عند شراء شقة.. المعاينة أولا

قدم خبراء تسويق عقاري، عدة نصائح هامة للمواطنين عند اتخاذ قرار شراء العقارات كاستثمار آمن ومربح ومضمون المكسب، متضمنة عدة محاذير يجب التعامل معها بحرص شديد عند المفاضلة والمقارنة بين عقار وآخر، لافتين إلى أن العقار لا يزال استثمار مضمون ووعاء ادخاري واستثماري يحظى بتنافسية كبيرة مع بقية الأوعية الادخارية والاستثمارية.

معاينة حقيقية للموقع وخدماته

يقول علاء صليب، خبير التسويق العقاري، في تصريحات لـ«الوطن»، إن من بين الأخطاء التي يرتكبها العملاء المحتملين عند شراء العقار، هو المفاضلة بين منتج وآخر عبر الهاتف بالاستعانة بسماسرة دون معاينة حقيقية للموقع وخدماته، مشيراً إلى أنه يجب على العميل النزول إلى أرض الواقع للمعاينة ومعرفة مزايا وعيوب العقار الذي يعاينه.

ويشير خبير التسويق العقاري، إلى أن قيمة العقار تتحدد في ضوء موقعه الجغرافي، ومدى قربه عن المصالح الحكومية ووسائل النقل العامة، ويلعب فيه أيضاً قرب العقار من المتنزهات والحدائق وأيضاً المدارس والمصانع، مشيراً إلى أن المدن الجديدة يتوفر فيها الخدمات بشكل متكامل حالياً.

مدن شرق القاهرة

ويوضح أن مدن شرق القاهرة الواقعة في حزام العاصمة الإدارية الجديدة مثل بدر والشروق، زادت أهميتها كثيراً مع قرب انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة للعمل من العاصمة الإدارية نهاية العام الجاري، وهو ما رفع من القيمة السوقية للعقارات في هذه المناطق، لكن الشراء يجب أن يكون بحرص كي لا يقع العميل ضحية السماسرة.

ولفت علاء صليب، إلى أن المعارض العقارية التي تضم الشركات توفر فرصة جيدة أمام العملاء للمعاينة بين أكثر من منتج واتخاذ قرار الشراء، موضحاً أنه ليس بالضرورة أن يكون العقار مناسباً للشراء إذا قل سعره، والعكس صحيح، فهناك من الشركات الكبيرة التي تبيع بأسعار مرتفعة نظراً لما يحمله العقار من خدمات ومزايا.

العقار ليس استثمار قصير الأجل

من جانبه، قال خالد فاروق، الخبير العقاري، إن العقار ليس استثمار قصير الأجل، وإنما استثمار يحتاج إلى صبر، وهو آمن ومضمون، والطلب سيرتفع عليه الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه مع تحرك الأسعار في السوق صعوداً فإن كل من يملك عقاراً زادت قيمته السعرية.

ويشير الخبير العقاري، إلى أنه ينبغي عند شراء العقار، مراعاة ما إذا كان سكنياً أو إدارياً أو تجارياً لتحديد القيمة المستقبلية لهذا العقار، وحجم الطلب عليه في المنطقة، بالإضافة إلى ضرورة أن يراعى عند الاختيار الموقع الجغرافي والخدمات المتوفرة.