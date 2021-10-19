توقعات بزيادة الطلب على العقارات الفترة المقبلة

توقع عدد من الخبراء العقاريين أن يكون هناك تحريك في أسعار العقارات الفترة المقبلة وذلك استنادا للكثير من الأسباب والتي تتمثل في تحريك أسعار مواد البناء وذلك في المناطق التي يتم فيها البناء ولم تنتهي، أو بسبب قرب المناطق الجديدة من العاصمة الإدارية الجديدة والتي تحتوي علة الحي الحكومي.

قال المهندس خالد فاروق، الخبير العقاري، إنه سيكون هناك تحريكا في أسعار الوحدات السكنية في مدن شرق القاهرة مثل مدينة بدر والشروق ومدينتي، وذلك نظرا لاقترابهم من منطقة العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف لـ "الوطن" إن تحريك الأسعار المتوقع للوحدات السكنية التابعة للمواطنين نظرا لإقبال العديد من الأشخاص للانتقال للعيش في هذه المناطق ليكونوا بالقرب من العاصمة الإدارية خاصة بعد انتقال المقرات الحكومية والهيئات إلها ما يجعلها هي المنطقة الأكثر طلبا وبحثا .

وأشار إلى ان هذه المنطقة ستصبح الأكثر حيوية بعد افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية وبدء العمل من المقرات الحكومية الجديدة في الحي الحكومي.

ارتفاع العقارات بسبب زيادة أسعار مواد البناء

ومن جهة أخرى قال المهندس فتح الله فوزي الخبير في مجالات التطوير العقاري ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن أسعار الوحدات في المناطق المحيطة بالعاصمة الإدارية الجديدة تخضع أغلبها للدولة من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي، وهو ما يعني أن الدولة تستطيع ضبط الأسعار بها بشكل كبير.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ " الوطن" أن العقارات والوحدات السكنية سيتم تحريك أسعارها، بشكل عام خلال الفترة المقبلة، وذلك نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت وغيرها.

ولفت إلى أنه في الفترة القادمة سيكون هناك زيادة في الطلب على الوحدات السكنية لأن هناك زيادة سكانية في الدولة بشكل واضح وكبير وهو ما يتطلب الكثير من العقارات لاستيعاب أعداد المواطنين، كما أن العقارات هي من المتطلبات الدائمة التي لا يتوقف البحث عنها وطلبها نظرا للزواج والذي يتطلب وحدة سكنية.