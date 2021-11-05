هالة سرحان تدعم نجلها في أول تجاربه بمسلسل بيمبو: «ابني الغالي»

حرصت الإعلامية هالة سرحان على دعم نجلها الكاتب محمد أديب في أول تجاربه الدرامية، من خلال مسلسل «بيمبو» للمخرج عمرو سلامة، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة على أحد المنصات الإلكترونية، وذلك بعد ساعات من نشر البوستر الدعائي الأول للمسلسل الذي يضم في بطولته مجموعة كبيرة من الأبطال الشباب، من بينهم مؤدي الراب ويجز في أول تجاربه التمثيلية.

فريق بيمبو «عاصفة شبابية جديدة»

وقالت هالة سرحان عبر حسابها على «تويتر»، «قريبًا على شاهد مسلسل بيمبو تأليف وسيناريو محمد اديب ابني الغالي رؤية شبابية تتحدث بلسان جيل الشباب المدهش، أحمد مالك وويجزوهدي المفتي، ومنتج الرؤية المستقبلية محمد حفظي، والمخرج الدينامو عمرو سلامة ورشة كتابة جديدة تشارك محمد عشق التحدي والمخرج عمر رشدي عاصفة شبابية جديدة».

وأكّدت الإعلامية المصرية دعمها الدائم للمواهب الشابة، قائلة: «أنا داعمة دائما لجيل الشباب، وفي كل شغل عملته قنوات وبرامج ومجلات كنت اعتمد علي شباب موهوب وادعمهم، والحمد لله معظمهمً في مناصب ونجاح كبير دلوقتي، لازم الإنسان يواكب العصر والزمن».

عمرو سلامة عن «بيمبو»: «عمل مختلف جدا»

وكشف المخرج عمرو سلامة عن البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلا: «رهاننا أنكم سترون عمل مختلف جدا»، وذلك بعد أيام من انتهاء تصوير المسلسل، والذي سيتم عرضه على منصة «شاهد VIP»، ويشارك في بطولته أحمد مالك، هدى المفتي ومغني الراب ويجز في أول تجاربه التمثيلية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف من بينهم محمد لطفي، رزان مغربي وسنتيا خليفة.

وتدور أحداث المسلسل في 8 حلقات، حول «ديلر» يقوم بدوره أحمد مالك، ويتورط في عدد من المشكلات بسبب عمله مما تضع حياته في خطر، ويناقش المسلسل في إطار درامي كوميدي عدد من المشاكل التي تواجه الشباب من بينها تعاطي المخدرات.

وعلى الجانب الآخر يواصل المخرج عمرو سلامة العمل على تصوير فيلم «برا المنهج» بطولة الفنان ماجد الكدواني، وروبي بالإضافة إلى عدد من النجوم من بينهم أسماء أبو اليزيد وشريف دسوقي ودنيا ماهر.