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بـ«خرزة زرقا».. هالة سرحان تهنئ نيللي كريم بخطوبتها: ست العرايس

كتب:

هبة أمين
02:51 م | الأحد 01 أغسطس 2021
نيللي كريم وخطيبها هشام عاشور

نيللي كريم وخطيبها هشام عاشور

قدمت الإعلامية هالة سرحان، عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» التهنئة للفنانة نيللي كريم، بعد إعلان خطبتها على لاعب الإسكواش السابق، هشام عاشور، حيث من المتوقع إقامة عقد حفل الزفاف في إطار عائلي خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الإعلامية هالة سرحان، عبر حسابها على «تويتر» صورة تجمع نيللي كريم وخطيبها هشام عاشور، معلقّة بكلمات وضعت بجوارها خرزة زرقاء اللون بالقول: «ألف مبروك يا ست العرايس، نيللي كريم وهشام عاشور لاعب الإسكواش العالمي، ربنا يسعدكم ويحفظكم».

كانت أنباء ترددت خلال الساعات الماضية قبل إعلان الخبر رسميًا عن أن الفنانة نيللي كريم تعيش قصة حب وتستعد للزفاف قريبًا، وتواصلت «الوطن» مع نيللي كريم التي أكدت بدورها صحة الأنباء، رافضة الكشف عن موعد حفل الزفاف: «لسه محددناش، ومش هيكون فرح وحفلة بالمعنى المعروف».

وتصدرت الفنانة نيللي كريم وخطيبها اللاعب هشام عاشور، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، حيث تدول رواد السوشيال ميديا معلومات عن فرق السن بين الحبيبين والمقدر بنحو 8 سنوات، حيث أن نيللى كريم من مواليد 1974 وخطيبها هشام عاشور من مواليد 1982.

ويعد هشام عاشور الزوج الثالث للفنانة نيللي كريم، حيث سبق لها الزواج وهى في سن المراهقة وأنجبت اثنين من الأبناء، ثم جاءت الزيجة الثانية من خبير تغذية وأنجبت منه طفلتين، فيما ارتبطت عاطفيًا خلال الشهور الماضية بأحد رجال الأعمال ولكن انفصلا قبل إقامة حفل الخطوبة، فيما تعد نيللي كريم هى الزوجة الأولى للاعب هشام عاشور.

 

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