التعليم العالي تعلن عن برنامج تدريبي لأطباء المستشفيات الجامعية بباريس

تلقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من أشرف العزازي رئيس قطاع الشون الثقافية والبعثات، حول بدء الإعلان عن البرنامج التدريبي لأطباء مستشفيات الجامعات المصرية فى مجال زراعة وجراحة الكبد بباريس، وذلك طبقاً للاتفاقية الموقعة مع إدارة مستشفيات باريس بفرنسا، ووفقاً لشروط قانون البعثات رقم 149 لسنة 2020.

3 تخصصات متاحة بالبرنامج التدريبي

وأفاد التقرير، بأن التخصصات المتاحة للبرنامج التدريبي في مجالات (زراعة الكبد- جراحات الجهاز الهضمي والكبد - أمراض الكبد والجهاز الهضمي).

وأوضح التقرير، أن أنواع التدريب تتمثل في الآتي:-

- تدريب مساعد Stragiaire associe، والذي يتسلم فيه المتدرب عمله بالقسم المقبول به لمدة 6 أشهر، ويحق له التعامل مع المرضى ويكون له مهام محددة، ويشترط للقبول بهذا النوع من التدريب التقدم من خلال موقع إدارة المستشفيات، واستكمال الملف وعمل طلب التحاق قبل الخامس عشر من يناير 2022 على أن يكون البدء بالعمل إذا تم الاختيار فى نوفمبر من نفس العام www.cmhp.fr.

- متدرب مراقب Stage observation ومدته شهرين فقط بحد أقصى 3 متدربين في السنة.

- متدرب باحث فس الأبحاث السريرية Stage de medicine de recherché Clinique ومدة التدريب عامين حسب المشروع البحثي.

التدريب بمركز الكبد بمستشفى بول بروس

وأشار التقرير، إلى أنَّ التدريب سيكون بمركز الكبد والقنوات المرارية بمستشفى بول بروس باريس Centre hepato-biliaire, Paul Brousse Hospital.

وأضاف التقرير، أنَّ آخر موعد للتقديم هو يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021، من خلال تقديم الدارسين ملفاتهم للإدارة المركزية للبعثات بالعنوان الكائن ( 7 شارع الدكتور إبراهيم أبو النجا ـ حى السفارات ـ مدينة نصر ـ القاهرة ـ الدور الرابع ) لفحصها، والتأكد من إستيفاء كافة الشروط.

وللتعرف على المزيد من التفاصيل والشروط والمستندات المطلوبة للتدريب يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني بالضغط هنــا.

يُذكر أنَّ البعثات تتحمل نفقات الدارسين المقبولين في التدريب، والتي تشمل (إقامة المتدرب وتذاكر الطيران ذهاب وعودة والتأمين الصحي)، بشرط أن يكون تقدم بملفه مسبقًا للبعثات لفحصه وترشيحه للبرنامج التدريبي، وفي حالة عدم تقدم الدارس عن غير طريق البعثات فلا تتحمل البعثات أي نفقات.