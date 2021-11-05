التعليم العالي: الكشف عن نتائج دراسات منشأ سلالات كورونا الأسبوع المقبل

قالت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، إن الأسبوع المقبل، سيتم الانتهاء من كل الدراسات الخاصة بمعرفة منشأ سلالة فيروس كورونا «كوفيد 19»، بالمحافظات المختلفة التي تجرى عليها الدراسات، وهي أسيوط وسوهاج والمنصورة والزقازيق، بجانب تحليل العينات الخاصة للفيروس التي تم أخذها من بعض المصابين، وكذلك معرفة أثر التطعيمات على الفيروس، وهل وجود طفرات جديدة آخرى بخلاف ماتم الكشف والإعلان عنه الفترة الماضية، أم لا.

الكشف عن دراسات أثر التطعيمات على فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه خلال الأسبوع المقبل سيتم الكشف أيضا عن نتائج الدراسات التي تجرى من خلال تحليل العينات بشأن فيروس كورونا، وكذلك تأثير التطعيمات على الفيروس، وهل هناك سلالات جديدة للفيروس ظهرت الفترة الأخيرة، وكذلك عدد الطفرات التي حدثت للفيروس خلال الفترة الماضية ومدى خطورتها من عدمه، مشيرة إلى أن الدراسات تمت بالاشتراك بين أطباء مستشفى قصر العيني ومستشفى 57357 لأورام الأطفال، وتحت إشراف المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وناشدت المصادر المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا «كوفيد 19»، للوقاية من الإصابة بالمرض، مع التأكيد على تطبيق التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة، وكذلك الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، مؤكدة أن النتائج الأولية أثبتت كفاءة جميع التطعيمات ضد فيروس كورونا، وأنه لاتوجد أي أعراض جانبية خطيرة لها.