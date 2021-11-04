وزير التعليم العالي: تطعيم نصف مليون مواطن يوميا بلقاحات كورونا

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال بوزير الصحة والسكان، عن معدلات تطعيم المواطنين باللقاحات المضادة بفيروس كورونا الفترة الماضية، قائلا إن المعدلات تسير بصورة طيبة للغاية.

«عبدالغفار»: نستهدف زيادة عدد مراكز التطعيم لـ2000

وأضاف «عبدالغفار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على شاشة قناة «MBC مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، اليوم الخميس، أن عدد المطعمين يصل لنصف مليون مواطن يوميا، ما بين جرعة أولى وثانية، من خلال 1100 مركز للتطعيم، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف أن يصل عدد المراكز لـ2000 مركز على مستوى الجمهورية.

وتابع: «نستطيع استيعاب أعداد أكبر من ذلك، فإذا كانت أوروبا تتوقع اجتياح أو عودة الإصابات لغير المطعمين، فإن الدولة المصرية عملت كل ما تستطيع من توفير للقاحات».

استقبال 27 مليون جرعة الأسابيع المقبلة

وأشار إلى أن عدد الجرعات في مصر 72 مليون جرعة جرى استهلاك حوالي 39 مليون جرعة منها، ما بين جرعة أولى وثانية، وعدد الجرعات المتاحة من الـ72 مليون جرعة حوالي 33 مليون جرعة، متابعا: «من المتوقع خلال الأسابيع المقبلة استقبال ما يقرب من 27 مليون جرعة، ليصل عدد الجرعات الإجمالي ما يقرب من 100 مليون جرعة».

وواصل: «عملية التوفير والإتاحة لأنواع مختلفة من التطعيمات، فلأول مرة متاح كل التطعيمات المعتمدة عالميا موجودة في مصر، وبالتالي مصر تمتلك المراكز والقدرة البشرية والإمكانيات المادية من خلال تأكيد الرئيس السيسي بأن أي التزامات مالية وموازنات مفتوحة لهذا الغرض».

واطمأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بوزير الصحة والسكان، على سير العمل بالمستشفيات التي تستقبل مرضى كورونا والطاقة الاستيعابية بها، وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية أو الوقائية، وكفاءة عمل منظومة إمداد الأكسجين الطبي للمستشفيات.